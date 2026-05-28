Латвия обустраивает три линии "зубов дракона" и противотанковые рвы на границе с Россией. ФОТОрепортаж

В Латвии начали устанавливать первые "зубы дракона" на отчужденных территориях у российской границы.

Об этом пишет латвийское общественное СМИ LSM, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Земельные участки ранее были отчуждены для нужд государственной обороны, поскольку строительство инфраструктуры Балтийской линии обороны запланировано непосредственно у линии границы, в том числе и там, где расположена частная собственность.

Читайте: Нет ни одной армии, способной вести современную войну так, как Украина, - Стубб

Заграждения, размещенные в три ряда шириной около десяти метров, предназначены для предотвращения перемещения военной техники через границу. Каждый из "зубов дракона" весит около полутора тонн. Военные отметили, что расстояния между ними невелики, чтобы техника не могла просто проехать.

Создание и доставка противомобильных заграждений к местам хранения начались еще в 2024 году, а физически размещать их на государственных и муниципальных территориях начали в 2025 году.

"Пока не был принят Закон о создании противомобильной инфраструктуры, у нас были ограничения. Мы не могли прийти и начать размещать эти мобильные заграждения в гражданском секторе. На данный момент этот вопрос решен", - отметил офицер проекта Балтийской линии обороны, полковник Андрис Риекстс.

Читайте также: Каллас раскритиковала состояние оборонного производства Европы

За отчуждение территорий, необходимых для строительства инфраструктуры, владельцам предусмотрена компенсация, размер которой определит специальная комиссия.

"Дронами завоевать нас не смогут. В Украине мы видим, что ежедневно происходят сотни атак дронов и ракет, но пока удерживается земля и никто физически не приходит и не выгоняет людей из домов, эта земля является нашей", - отметил Риекстс.

Помимо "зубов дракона", в будущем планируется также обустроить противотанковые рвы. В целом граница Латвии с Россией и Беларусью имеет длину около 450 километров. В этом году военные планируют построить более восьми километров противомобильной инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания и Польша готовят новый военный союз против России, - Reuters