РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13547 посетителей онлайн
Новости Фото Безопасность Европы
1 967 17

Латвия обустраивает три линии "зубов дракона" и противотанковые рвы на границе с Россией. ФОТОрепортаж

В Латвии начали устанавливать первые "зубы дракона" на отчужденных территориях у российской границы.

Об этом пишет латвийское общественное СМИ LSM, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Земельные участки ранее были отчуждены для нужд государственной обороны, поскольку строительство инфраструктуры Балтийской линии обороны запланировано непосредственно у линии границы, в том числе и там, где расположена частная собственность.

Латвия обустраивает

Читайте: Нет ни одной армии, способной вести современную войну так, как Украина, - Стубб

Заграждения, размещенные в три ряда шириной около десяти метров, предназначены для предотвращения перемещения военной техники через границу. Каждый из "зубов дракона" весит около полутора тонн. Военные отметили, что расстояния между ними невелики, чтобы техника не могла просто проехать.

Латвия обустраивает

Создание и доставка противомобильных заграждений к местам хранения начались еще в 2024 году, а физически размещать их на государственных и муниципальных территориях начали в 2025 году.

"Пока не был принят Закон о создании противомобильной инфраструктуры, у нас были ограничения. Мы не могли прийти и начать размещать эти мобильные заграждения в гражданском секторе. На данный момент этот вопрос решен", - отметил офицер проекта Балтийской линии обороны, полковник Андрис Риекстс.

Читайте также: Каллас раскритиковала состояние оборонного производства Европы

За отчуждение территорий, необходимых для строительства инфраструктуры, владельцам предусмотрена компенсация, размер которой определит специальная комиссия.

Латвия обустраивает

"Дронами завоевать нас не смогут. В Украине мы видим, что ежедневно происходят сотни атак дронов и ракет, но пока удерживается земля и никто физически не приходит и не выгоняет людей из домов, эта земля является нашей", - отметил Риекстс.

Помимо "зубов дракона", в будущем планируется также обустроить противотанковые рвы. В целом граница Латвии с Россией и Беларусью имеет длину около 450 километров. В этом году военные планируют построить более восьми километров противомобильной инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания и Польша готовят новый военный союз против России, - Reuters

Латвия обустраивает

Автор: 

Латвия (1471) оборона (5241)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Тю дурні, треба до шашликів готуватись, так зебілятка ?
показать весь комментарий
28.05.2026 16:07 Ответить
+6
Не три лінії шашликів?
показать весь комментарий
28.05.2026 16:22 Ответить
+4
Росії досить знайти там свого слугу,щоб все видалити.
показать весь комментарий
28.05.2026 16:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це все дурно витрачені гроші. Ворожу техніку мають зупиняти дрони а не зуби.
показать весь комментарий
28.05.2026 16:04 Ответить
І мінування !
показать весь комментарий
28.05.2026 16:09 Ответить
Мінувати прийдеться свою територію, без активних бойових дій до таких заходів не варто вдаватись. Як ми бачили по прикладу наступу росіян з території Криму, ані мінні поля, ані загородження не зупинили російських військових.
показать весь комментарий
28.05.2026 16:15 Ответить
Та не было там нічого,що ви розповідаєте?йшли спокійно, подивіться видео.Та вода у Крим пішла на другий день-а підготовка до запуску триває тижні-це означає.що заздалегідь все було,чекали часу.З боку Білорусі теж дуже швидко пройшли,пантони 2тижня до вторгнення вже стояли через ріку з боку Білорусі.
показать весь комментарий
28.05.2026 17:45 Ответить
Росії досить знайти там свого слугу,щоб все видалити.
показать весь комментарий
28.05.2026 16:05 Ответить
Ой, це напевно Ви маєте на увазі людей з іменем андруша та іруша?
показать весь комментарий
28.05.2026 16:46 Ответить
Написав імена по латвійськи,та текст не пройшов
показать весь комментарий
28.05.2026 17:33 Ответить
смішно дещо

замість того щоб просто не давати візи та нах заблокувати паРашу - вони зуби дракона ставлять
показать весь комментарий
28.05.2026 16:06 Ответить
Тю дурні, треба до шашликів готуватись, так зебілятка ?
показать весь комментарий
28.05.2026 16:07 Ответить
Мінувати треба!!!
показать весь комментарий
28.05.2026 16:08 Ответить
зуби дракона то добре але танки як зброя то вже історія . Із старих озброєнь залишилась піхота , артилерія , сапери , частково авіація .
показать весь комментарий
28.05.2026 16:17 Ответить
Сто відсотків це марна трата грошей, тільки мінувати, вони тросами їх розтягнуть за пару хвилин.
показать весь комментарий
28.05.2026 16:18 Ответить
Кривавий приклад, зроблений зеленським та стефанчуком в Україні до 2022 року, змушує сусідів вживати дієвих заходів щодо захисту своїх країн!!!
показать весь комментарий
28.05.2026 16:19 Ответить
Не три лінії шашликів?
показать весь комментарий
28.05.2026 16:22 Ответить
Верещучку їм треба заслати
показать весь комментарий
28.05.2026 17:30 Ответить
Треба ще і рів з крокодилами .
показать весь комментарий
28.05.2026 17:54 Ответить
Рови треба з насипом перед цим ділом та ззаду теж, з путанкою та єгозою (як наші зараз роблять), бо ванькі підуть пішки тисячами, без всякої техніки. Ну і бульбашів погонять перед собою.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:21 Ответить
 
 