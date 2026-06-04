Россия может напасть до 2028 года: в Латвии назвали самый опасный период для Балтии
Россия может попытаться напасть на одну из стран Балтии до конца 2028 года, воспользовавшись преимуществом в производстве беспилотников и медленными темпами перевооружения европейских армий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times. Такую оценку озвучил командующий Вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс.
В Кремле могут воспользоваться "окном возможностей"
По словам латвийского генерала, главным преимуществом России сейчас являются не технологии, а способность быстро и массово производить беспилотники.
"Их преимущество заключается в масштабируемости дронов. Они способны быстро пополнять запасы, иметь большое количество в широких масштабах", - отметил Пуданс.
Он подчеркнул, что большинство европейских программ модернизации армий начнут давать ощутимый результат только после 2028-2029 годов. Именно поэтому Кремль, по его мнению, может рассматривать ближайшие годы как благоприятный период для потенциальных агрессивных действий.
"Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и сделаем, то мы должны сделать это до конца 2028 года", – заявил генерал.
Угроза может возрасти после завершения войны в Украине
Пуданс считает, что в настоящее время у России нет достаточных ресурсов для масштабного вторжения в страны НАТО, поскольку значительная часть ее сил задействована в войне против Украины.
В то же время после завершения активных боевых действий Москва может быстро восстановить военный потенциал и создать новые угрозы для соседних государств.
"Мы живем с предположением, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером", – подчеркнул командующий латвийской армией.
В регионе опасаются более раннего сценария
В материале Financial Times также отмечается, что часть чиновников стран восточного фланга НАТО не исключает попыток России проверить готовность Альянса раньше, чем прогнозируют военные аналитики.
Один из представителей оборонного сектора региона предположил, что Кремль может попытаться действовать до того, как европейские государства существенно увеличат свои оборонные возможности и расходы на безопасность.
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