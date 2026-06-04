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Новости Безопасность Европы
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Россия может напасть до 2028 года: в Латвии назвали самый опасный период для Балтии

В Латвии считают, что Кремль может воспользоваться преимуществом в дронах и медленным перевооружением Европы

Россия может попытаться напасть на одну из стран Балтии до конца 2028 года, воспользовавшись преимуществом в производстве беспилотников и медленными темпами перевооружения европейских армий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times. Такую оценку озвучил командующий Вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс.

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В Кремле могут воспользоваться "окном возможностей"

По словам латвийского генерала, главным преимуществом России сейчас являются не технологии, а способность быстро и массово производить беспилотники.

"Их преимущество заключается в масштабируемости дронов. Они способны быстро пополнять запасы, иметь большое количество в широких масштабах", - отметил Пуданс.

Он подчеркнул, что большинство европейских программ модернизации армий начнут давать ощутимый результат только после 2028-2029 годов. Именно поэтому Кремль, по его мнению, может рассматривать ближайшие годы как благоприятный период для потенциальных агрессивных действий.

"Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и сделаем, то мы должны сделать это до конца 2028 года", – заявил генерал.

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Угроза может возрасти после завершения войны в Украине

Пуданс считает, что в настоящее время у России нет достаточных ресурсов для масштабного вторжения в страны НАТО, поскольку значительная часть ее сил задействована в войне против Украины.

В то же время после завершения активных боевых действий Москва может быстро восстановить военный потенциал и создать новые угрозы для соседних государств.

"Мы живем с предположением, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером", – подчеркнул командующий латвийской армией.

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В регионе опасаются более раннего сценария

В материале Financial Times также отмечается, что часть чиновников стран восточного фланга НАТО не исключает попыток России проверить готовность Альянса раньше, чем прогнозируют военные аналитики.

Один из представителей оборонного сектора региона предположил, что Кремль может попытаться действовать до того, как европейские государства существенно увеличат свои оборонные возможности и расходы на безопасность.

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нападение (2293) Балтия (411) россия (97789)
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Топ комментарии
+2
а ви і далі приймайте у себе туристів з боліт і ведіть себе з ними толерантно і отрамаєте і геморой і до геморою....
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04.06.2026 10:46 Ответить
+2
Прибалти це розуміють і роблять все необхідне, щоб унеможливити цей напад, щоб підготуватися для відбиття атак ворога. Думаю вони вистоять. То в нас нарід 73% замість оборони закатував 500 мільярдлів в асфальт, замість раккет робив пропагандистські програми на телеканалах для оточення Голобородька. А сьогодні ще й не бажає визнати свою помилку, яка коштувала 30% території, сотні тисяч вбитими найкращих та мільйони калік, що залишилися без домівок і всього, що нажили за все своє життя. Саме страшне - це ще далеко не кінець!
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04.06.2026 11:05 Ответить
+1
Руками узькогаварящіх орків серед Латишів, орки можуть спровокувати криваву бійню, «защіщая» зкацаплену істоту….
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04.06.2026 10:46 Ответить
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а ви і далі приймайте у себе туристів з боліт і ведіть себе з ними толерантно і отрамаєте і геморой і до геморою....
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04.06.2026 10:46 Ответить
недавно Шуфрича випустили, просто так випустили, він зрадник України, а суддя взяв його випустив. Таких історій просто безліч і влада нічого з цим не робить.
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04.06.2026 12:01 Ответить
Руками узькогаварящіх орків серед Латишів, орки можуть спровокувати криваву бійню, «защіщая» зкацаплену істоту….
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04.06.2026 10:46 Ответить
Попросіть ядерну зброю як Литва.
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04.06.2026 10:56 Ответить
і скільки шансів її отримати???дайте вгадаю,мммм...., 0,00000001%??
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04.06.2026 11:04 Ответить
Макрон обіцяв всім бажаючим роздати ядерну зброю.
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04.06.2026 11:13 Ответить
хочеться думати що ти просто наївний....
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04.06.2026 11:19 Ответить
Тому Україна повинна воювати до 28 року??
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04.06.2026 11:03 Ответить
як сказала стара відьма меркель на питання ,,що буде в Україні через 10 років?,,-,,те саме що і зараз,,.....

Бутусов ,,Eta muzyka budet vechnoy,, остання серія слуги урода,зеобнюх на Майдані а навкруги тиша,сміття і НІКОГО,нас попередили завчасно,але мало хто помітив....
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04.06.2026 11:08 Ответить
Україні все одно доведеться вступити у війну за НАТО, навіть якщо війна закінчиться (що малоймовірно), хоча б щоб повернути території. Не треба обманювати себе, війна триватиме десятиліттями, і при іншій владі.
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04.06.2026 11:10 Ответить
Прибалти це розуміють і роблять все необхідне, щоб унеможливити цей напад, щоб підготуватися для відбиття атак ворога. Думаю вони вистоять. То в нас нарід 73% замість оборони закатував 500 мільярдлів в асфальт, замість раккет робив пропагандистські програми на телеканалах для оточення Голобородька. А сьогодні ще й не бажає визнати свою помилку, яка коштувала 30% території, сотні тисяч вбитими найкращих та мільйони калік, що залишилися без домівок і всього, що нажили за все своє життя. Саме страшне - це ще далеко не кінець!
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04.06.2026 11:05 Ответить
40млрд уже превратились в 500? Однако.
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04.06.2026 11:50 Ответить
Ну нічого, Штілєрман вже зробив анонс, очікуємо на результат. Він же не буде брехати, авжеж?
"Влітку, максимум - на початку осені, ми почнемо тестові польоти української балістики на Москву" - співзасновник Fire Point Штілерман.
"Щойно вони покажуть, що системи відпрацьовують нормально, наступний тестовий політ буде на Москву. Зробимо 10-20 ракет, будемо запускати. Україна може завдати ударів по знакових цілях у столиці РФ" - додав він.
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04.06.2026 11:08 Ответить
нова казка з 1000 і одніє ночі???
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04.06.2026 11:09 Ответить
Как-то непонятно. Так раха загибается уже и вот вот рухнет или собирается нападать через 2 года. Вы уж разберитесь.
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04.06.2026 11:35 Ответить
Шо в них за гойдалки - недавно Зеля казав шо під атакою може бути Балтія - не потрібно нас лякати - відповідь
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04.06.2026 11:44 Ответить
 
 