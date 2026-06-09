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Новости Безопасность Европы
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Последние месяцы приблизили войну к нам, нужно усиливать готовность общества, - Карис

В Эстонии сделали заявление о войне, приближающейся к Европе

Президент Эстонии Алар Карис считает, что последние месяцы приблизили войну к Европе, поэтому следует повышать готовность общества.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Таллинне, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Мы должны сотрудничать на практическом уровне, получать новые знания. Это касается, в частности, быстро развивающегося ОПК Украины, а также в более широком смысле - того, как убедиться, что экономика и гражданская жизнь продолжают функционировать во время войны.

Последние месяцы приблизили войну к нам. Мы должны усиливать готовность общества и устойчивость в Европе и в демократическом мире в целом", - подчеркнул лидер Эстонии.

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Поэтому, по мнению Кариса, в определенный момент Европа должна быть готова сесть за стол переговоров с общим мандатом и совместно сформулированной позицией.

"Мы согласны с принципом, сформулированным украинцами. Ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы", - подытожил президент Эстонии.

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Автор: 

война (1549) Эстония (1665) Алар Карис (63)
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Навіть готовність потрібно посилювати, все там тільки через посилення 🤣.

, нічого про Європу без Європи", - підсумував президент Естонії. Джерело: https://censor.net/ua/n4007493

Не переживайте вас заднім числом випишуть з Європи на крайняк.
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09.06.2026 14:08 Ответить
Молодец, понимает реальность угрозы. Но до "выдающегося лидера" далеко, тот советовал заниматься шашлыками. Х без палочки.
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09.06.2026 14:26 Ответить
Язиком посилюєтесь вже з 2022-го року і ніяк не можете посилитись
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09.06.2026 14:34 Ответить
 
 