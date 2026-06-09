Последние месяцы приблизили войну к нам, нужно усиливать готовность общества, - Карис

Президент Эстонии Алар Карис считает, что последние месяцы приблизили войну к Европе, поэтому следует повышать готовность общества.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Таллинне, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы должны сотрудничать на практическом уровне, получать новые знания. Это касается, в частности, быстро развивающегося ОПК Украины, а также в более широком смысле - того, как убедиться, что экономика и гражданская жизнь продолжают функционировать во время войны.

Последние месяцы приблизили войну к нам. Мы должны усиливать готовность общества и устойчивость в Европе и в демократическом мире в целом", - подчеркнул лидер Эстонии.

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Поэтому, по мнению Кариса, в определенный момент Европа должна быть готова сесть за стол переговоров с общим мандатом и совместно сформулированной позицией.

"Мы согласны с принципом, сформулированным украинцами. Ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы", - подытожил президент Эстонии.

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