Рано или поздно Путин должен принять решение, готов ли он к переговорам, - Рютте

Российский диктатор Владимир Путин рано или поздно должен принять решение о мирных переговорах.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Генерального секретаря Альянса спросили, ожидает ли НАТО каких-либо уступок от Путина или, наоборот, дальнейшей эскалации.

"Очевидно, что рано или поздно Путин должен принять решение, хочет ли он сотрудничать или нет", — ответил он.

По мнению Рютте, Трамп "сдвинул ситуацию с мертвой точки после того, как в феврале прошлого года начал прямой диалог с Путиным".

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"Я считаю, что это было очень важно, потому что он был единственным, кто мог это сделать. Но в конечном итоге вопрос заключается в том, хочет ли Путин сотрудничать, действительно ли он готов участвовать в переговорах", — пояснил генсек НАТО.

В то же время, подчеркнул он, Альянс должен сделать все возможное, чтобы Украина оставалась максимально сильной в борьбе.

"Именно над этим мы сейчас работаем. Если же говорить о России в целом, то не стоит забывать о последних данных. Сейчас Россия тратит на оборону 48% своего государственного бюджета. Это сумасшедшие цифры. Поэтому мы не можем быть наивными в отношении России", — подытожил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сейчас именно российский диктатор Путин должен сказать, готов ли он сесть за стол переговоров о мире.

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