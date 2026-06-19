Премьер Эстонии раскритиковал попытки Евросовета наладить контакты с Кремлем: это может навредить Украине

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что дипломатические контакты президента Евросовета Антониу Кошты с Кремлем могут ослабить поддержку Украины со стороны ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Михал заявил в интервью Politico.

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Премьер-министр Эстонии подчеркнул, что подобные неформальные дипломатические каналы связи с Кремлем могут подорвать поддержку Украины со стороны ЕС. Поскольку Россия в настоящее время отвергает любой реалистичный путь к миру. Поэтому вся дипломатическая деятельность должна осуществляться под руководством Киева.

"Европейский Союз не может взять на себя роль посредника в этих переговорах. Как только ЕС — или любая отдельная страна — позиционирует себя как посредник, это неизбежно ограничивает его собственную способность принимать именно те меры, которые необходимы для поддержки Украины и усиления давления на Россию", — подчеркнул Михал.

Закулисные переговоры — ошибочный путь

Он также раскритиковал идеи о создании альтернативных дипломатических каналов или проведении закулисных переговоров с Кремлем.

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"Цель остается неизменной: Путин в конечном итоге должен принять условия, выдвинутые Владимиром Зеленским и Украиной. История дает четкое предупреждение относительно попыток вести переговоры с диктаторами в альтернативных форматах. Демократические страны в конечном итоге вынуждены договариваться между собой об уступках, тогда как диктатор просто выбирает из предложенного ему меню вариантов, эксплуатируя раскол и ослабляя демократический мир", — подчеркнул Михал.

Европа должна сохранять стратегическое терпение

По словам Михала, Европа должна сохранять стратегическое терпение и не торопиться с дипломатическими инициативами.

"Поспешная дипломатия редко приносит долгосрочные результаты; чаще всего она приводит к негативным последствиям", – резюмировал глава эстонского правительства.

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