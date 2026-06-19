Прем’єр Естонії розкритикував спроби Євроради налагодити контакти з Кремлем: Це може нашкодити Україні

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що дипломатичні контакти президента Євроради Антоніу Кошти з Кремлем можуть послабити підтримку України з боку ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міхал зазначив в інтерв'ю Politico.

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Прем'єр-міністр Естонії наголосив, що подібні неформальні дипломатичні канали зв’язку з Кремлем можуть підірвати підтримку України з боку ЄС. Оскільки Росія на цей час відкидає будь-який реалістичний шлях до миру. Тож уся дипломатична діяльність має здійснюватися під керівництвом Києва.

"Європейський Союз не може взяти на себе роль посередника в цих переговорах. Як тільки ЄС – або будь-яка окрема країна – позиціонує себе як посередник, це неминуче обмежує його власну здатність вживати саме тих заходів, які необхідні для підтримки України та посилення тиску на Росію", – підкреслив Міхал.

Закулісні переговори - хибний шлях

Він також розкритикував ідеї щодо створення альтернативних дипломатичних каналів або проведення закулісних переговорів із Кремлем.

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"Мета залишається незмінною: Путін зрештою має прийняти умови, висунуті Володимиром Зеленським та Україною. Історія дає чітке попередження щодо спроб вести переговори з диктаторами в альтернативних форматах. Демократичні країни зрештою змушені домовлятися між собою про поступки, тоді як диктатор просто обирає з запропонованого йому меню варіантів, експлуатуючи розкол і послаблюючи демократичний світ", – наголосив Міхал.

Європа має зберігати стратегічне терпіння

За словами Міхала, Європа повинна зберігати стратегічне терпіння та не поспішати з дипломатичними ініціативами.

"Поспішна дипломатія рідко приносить довгострокові результати; найчастіше вона призводить до негативних наслідків", – резюмував глава естонського уряду.

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