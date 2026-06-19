Контакти ЄС із Кремлем стали головною темою саміту у Брюсселі, - ЗМІ

На зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі значну увагу приділили контактам із Кремлем. Обговорення тривало кілька годин і відбувалося на тлі війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

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Зазначається, що під час саміту Європейської ради у Брюсселі 18 червня президент Євроради Антоніу Кошта пояснив лідерам ЄС причини відновлення контактів із Росією.

Як акцентує видання, саме вона забрала найбільше часу в обговореннях. Обговорення розпочалося ще за присутності президента України Володимира Зеленського, однак продовжилося і після його від’їзду. Причиною стало те, що "дуже багато лідерів хотіли висловитися".

Загалом дискусія тривала ще приблизно 1,5–2 години після завершення участі українського президента.

Суперечності навколо ініціативи Кошти

Жодних формальних рішень ухвалено не було, однак частина європейських лідерів висловила невдоволення тим, що ініціатива обговорення контактів із Кремлем була запущена без повної консультації з Єврорадою.

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Водночас джерела в ЄС стверджують, що глава Євроради Кошта проводив попередні консультації з окремими столицями, хоча не з усіма лідерами.

Дипломатичні джерела зазначають, що під час контактів із російською стороною не йшлося про змістовні переговори - лише про можливе відкриття каналу комунікації.

"Є повна згода, що зараз не час проводити переговори з Путіним. Але дипломати мають бути готові до цього у разі та коли такі обставини складуться", - пояснили в Брюсселі.

Можливі неофіційні контакти

За непідтвердженими даними, мова може йти про дві розмови між керівником кабінету Кошти Педро Луртьє та помічником Путіна з зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Водночас українська сторона неодноразово закликала ЄС активніше долучатися до міжнародних переговорних процесів і посилювати свою роль у контактах із Росією.

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