Контакты ЕС с Кремлем стали главной темой саммита в Брюсселе, - СМИ

На встрече лидеров ЕС в Брюсселе значительное внимание уделили контактам с Кремлем. Обсуждение длилось несколько часов и проходило на фоне войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

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Отмечается, что во время саммита Европейского совета в Брюсселе 18 июня президент Евросовета Антониу Кошта объяснил лидерам ЕС причины возобновления контактов с Россией.

Как подчеркивает издание, именно этот вопрос занял больше всего времени в ходе обсуждений. Обсуждение началось еще в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, однако продолжилось и после его отъезда. Причиной стало то, что "очень многие лидеры хотели высказаться".

В целом дискуссия продолжалась еще примерно 1,5–2 часа после завершения участия украинского президента.

Противоречия вокруг инициативы Кошты

Никаких формальных решений принято не было, однако часть европейских лидеров выразила недовольство тем, что инициатива обсуждения контактов с Кремлем была запущена без полной консультации с Евросоветом.

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В то же время источники в ЕС утверждают, что глава Евросовета Кошта проводил предварительные консультации с отдельными столицами, хотя и не со всеми лидерами.

Дипломатические источники отмечают, что в ходе контактов с российской стороной речь не шла о содержательных переговорах — только о возможном открытии канала коммуникации.

"Существует полное согласие в том, что сейчас не время вести переговоры с Путиным. Но дипломаты должны быть готовы к этому на случай, если сложатся такие обстоятельства", — пояснили в Брюсселе.

Возможные неофициальные контакты

По неподтвержденным данным, речь может идти о двух беседах между главой кабинета Кошты Педро Луртье и помощником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым.

В то же время украинская сторона неоднократно призывала ЕС активнее участвовать в международных переговорных процессах и усиливать свою роль в контактах с Россией.

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