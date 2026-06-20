Европа сорвала соглашение Трампа и Путина относительно территорий Украины, - Макрон

После встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Анкоридже в августе 2025 года стороны были близки к заключению соглашения, которое предусматривало значительные территориальные уступки со стороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире France 2.

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По словам Макрона, тогда был почти готов документ, который предусматривал передачу России даже части украинских территорий, которые на тот момент не находились под её контролем.

"На стол почти был положен договор, в котором предлагалось отдать украинскую территорию, которая еще не была завоевана", - рассказал президент Франции.

Макрон отметил, что подписанию этого соглашения помешало срочное вмешательство европейских лидеров, которые прибыли в США и убедили Вашингтон отказаться от такого сценария.

Почему Трамп изменил позицию

Французский президент пояснил, что в начале 2025 года Дональд Трамп был убежден в неизбежном поражении Украины после напряженных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Однако, по словам Макрона, ситуация кардинально изменилась.

"Президент Трамп увидел, что все, что ему говорили - что украинцы падут и не переживут зиму - оказалось неправдой", - добавил президент Франции.

Он также подчеркнул, что американский президент увидел стойкость украинского народа и Вооруженных сил, а также большую ответственность, которую взяли на себя европейские союзники.

Макрон подчеркнул, что Россия не выполняла своих обязательств, а ее видение мира фактически означало капитуляцию Украины.

"Россия не соблюдает свои обязательства, и их мир - это капитуляция Украины", - заявил французский лидер.

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