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Новости Переговоры с Путиным
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Европа сорвала соглашение Трампа и Путина относительно территорий Украины, - Макрон

Макрон призвал страны не быть вассалами США и Китая

После встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Анкоридже в августе 2025 года стороны были близки к заключению соглашения, которое предусматривало значительные территориальные уступки со стороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире France 2.

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По словам Макрона, тогда был почти готов документ, который предусматривал передачу России даже части украинских территорий, которые на тот момент не находились под её контролем.

"На стол почти был положен договор, в котором предлагалось отдать украинскую территорию, которая еще не была завоевана", - рассказал президент Франции.

Макрон отметил, что подписанию этого соглашения помешало срочное вмешательство европейских лидеров, которые прибыли в США и убедили Вашингтон отказаться от такого сценария.

Почему Трамп изменил позицию

Французский президент пояснил, что в начале 2025 года Дональд Трамп был убежден в неизбежном поражении Украины после напряженных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Однако, по словам Макрона, ситуация кардинально изменилась.

"Президент Трамп увидел, что все, что ему говорили - что украинцы падут и не переживут зиму - оказалось неправдой", - добавил президент Франции.

Он также подчеркнул, что американский президент увидел стойкость украинского народа и Вооруженных сил, а также большую ответственность, которую взяли на себя европейские союзники.

Макрон подчеркнул, что Россия не выполняла своих обязательств, а ее видение мира фактически означало капитуляцию Украины.

"Россия не соблюдает свои обязательства, и их мир - это капитуляция Украины", - заявил французский лидер.

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Автор: 

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Топ комментарии
+15
Когда сегодня идёт делёжка территорий Украины между Трампоном и }{уйлом, не надо забывать благодаря кому это стало в принципе возможным в 2022 г. Кто фактически сдал юг Украины поганому }{уйлу и сдал бы ещё аж до границы с Румынией, если бы парашники не получили тогда по зубам от ЗСУ. И зовут его незламный Вова R1, чьё имя нельзя называть и кто от пожизненного за госизмену ПОКА ЧТО защищён иммунитетом. Кто бы это мог быть?
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20.06.2026 07:51 Ответить
+14
Атака на московський нпз в Капотнє, котрі роками дописувачі на Цензорі розповідали, що немає сенсу, там 33 лінії ППО і т.д., як раз психологічно ламає міфи про непереможність РФ та Путіна, не тількі для скрєпцов, но насамперед для Захода і США та іх капітулянських настроїв. Це психологічний ефект на порядок більше всяких рязанських та таупсінських керосінових пожеж.
П.С. Но ви же напишете, що сенсу атакувати Москву немає.
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20.06.2026 07:35 Ответить
+8
Одні про чужу країну і не спитавши цієї країни щось хотіли підписати, а інші героїчно це зірвали. Дивні люди... м'яко кажучи.
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20.06.2026 07:40 Ответить

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