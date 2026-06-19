Макрон о переговорном процессе: европейцы не являются посредниками, потому что они на стороне Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что государства-члены ЕС должны быть представлены на потенциальных переговорах о прекращении войны РФ против Украины. В то же время он отметил, что европейцы не будут выступать посредниками в таком переговорном процессе, поскольку являются союзниками Украины и оказывают ей необходимую помощь и поддержку.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Евросовета в Брюсселе, передает"Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Европа должна быть за столом переговоров

"Европейцы не являются посредниками. Возможно, были государства, порой дружественные нам, которые позиционировали себя как посредники, но мы не являемся посредниками. Мы - на стороне Украины, и мы будем оказывать ей помощь, поддержку, а также будем применять санкции", - сказал глава Франции.

В то же время он подчеркнул, что в случае начала мирных переговоров европейцы должны присутствовать за столом, поскольку война РФ против Украины напрямую затрагивает интересы Европы.

"В день, когда будут проходить переговоры, европейцы должны быть за столом. Потому что речь идет об интересах Европы, связанных с Украиной, - из-за помощи, которую мы оказали, из-за вопроса расширения ЕС, из-за финансовой поддержки и кредитов, которые мы смогли предоставить", заявил Макрон.

Стоит отметить, что заявления Макрона прозвучали после того, как издание Politico сообщило, что президент Франции вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем на саммите лидеров ЕС раскритиковали попытки президента Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Кремлем.

По словам французского лидера, Европейский Союз должен быть представлен на таких переговорах, и президент Европейского совета Антониу Кошта "займет своё место".

"В то же время государства-члены также займут свое место. Он (Кошта, – ред.) не может представлять все государства, когда речь идёт о гарантиях безопасности, которые будут ключевым элементом любых переговоров", – уточнил Макрон.

По его мнению, переговоры должны проходить в первую очередь между Украиной и Россией, но с участием США и европейцев, однако на данный момент приоритетами Европы должны быть военная помощь Украине, поддержка её энергетики перед предстоящей зимой, усиление давления на Россию и готовность реагировать, если Москва действительно "проявит желание вести серьезные переговоры, чего до сих пор не произошло".

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Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что президент Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение путей завершения войны РФ против Украины.

Впоследствии, во время саммита Европейского совета в Брюсселе 18 июня Кошта объяснил лидерам ЕС причины возобновления контактов с Россией.

Контакты ЕС с Кремлем стали главной темой саммита в Брюсселе, пишут СМИ.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что дипломатические контакты президента Евросовета Антониу Кошты с Кремлем могут ослабить поддержку Украины со стороны ЕС.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время саммита ЕС критиковали попытки президента Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Кремлем.

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