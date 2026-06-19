Мерц и Макрон критиковали Кошту за контакты с Кремлем, - Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе саммита ЕС подвергли критике попытки президента Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Кремлем.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, лидеры Франции и Германии раскритиковали команду Кошты, которая установила неформальные контакты с Кремлем.

Эти столкновения демонстрируют рост напряженности в ЕС в отношении подхода к переговорам с Россией, пишет издание.

Макрона и Мерца поддержали главы государств, наиболее яростно настроенные против РФ, в частности балтийских стран, а также Дании и Нидерландов.

Некоторые из них были возмущены поведением Кошты, сообщили трое собеседников.

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В то же время, пишет издание, "огромное количество" других лидеров поддержали президента Евросовета.

Европейский дипломат на условиях анонимности заявил, что президент Евросовета вел себя "крайне непрофессионально", поскольку скрывал масштабы своих контактов с Россией, о которых стало известно лишь из сообщений СМИ.

Несколько лидеров узнали о звонках только после того, как они появились в СМИ, и были этим возмущены.

По данным источников, аппарат Кошти информировал Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию перед этими контактами, хотя другие дипломаты утверждают, что Германии об этом не сообщали.

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что президент Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение путей завершения войны РФ против Украины.

Впоследствии, во время саммита Европейского совета в Брюсселе 18 июня Кошта объяснил лидерам ЕС причины возобновления контактов с Россией.

Контакты ЕС с Кремлем стали главной темой саммита в Брюсселе, пишут СМИ.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что дипломатические контакты президента Евросовета Антониу Кошты с Кремлем могут ослабить поддержку Украины со стороны ЕС.

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