Мерц и Макрон критиковали Кошту за контакты с Кремлем, - Politico
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе саммита ЕС подвергли критике попытки президента Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Кремлем.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, лидеры Франции и Германии раскритиковали команду Кошты, которая установила неформальные контакты с Кремлем.
Эти столкновения демонстрируют рост напряженности в ЕС в отношении подхода к переговорам с Россией, пишет издание.
Макрона и Мерца поддержали главы государств, наиболее яростно настроенные против РФ, в частности балтийских стран, а также Дании и Нидерландов.
Некоторые из них были возмущены поведением Кошты, сообщили трое собеседников.
В то же время, пишет издание, "огромное количество" других лидеров поддержали президента Евросовета.
Европейский дипломат на условиях анонимности заявил, что президент Евросовета вел себя "крайне непрофессионально", поскольку скрывал масштабы своих контактов с Россией, о которых стало известно лишь из сообщений СМИ.
Несколько лидеров узнали о звонках только после того, как они появились в СМИ, и были этим возмущены.
По данным источников, аппарат Кошти информировал Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию перед этими контактами, хотя другие дипломаты утверждают, что Германии об этом не сообщали.
Что этому предшествовало?
Ранее СМИ сообщали, что президент Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение путей завершения войны РФ против Украины.
Впоследствии, во время саммита Европейского совета в Брюсселе 18 июня Кошта объяснил лидерам ЕС причины возобновления контактов с Россией.
Контакты ЕС с Кремлем стали главной темой саммита в Брюсселе, пишут СМИ.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что дипломатические контакты президента Евросовета Антониу Кошты с Кремлем могут ослабить поддержку Украины со стороны ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль