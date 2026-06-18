США и Европа усилят поддержку Украины, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что соотношение сил в войне изменилось в пользу Украины. Лидеры "Большой семерки" договорились усилить военную поддержку и ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Guardian.

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По завершении саммита G7 Макрон заявил, что участники встречи подробно обсудили ситуацию вокруг Украины и пришли к общей позиции относительно дальнейшей поддержки Киева. По его словам, Украина продолжает сопротивляться российской агрессии, тогда как Москва не демонстрирует реального стремления к миру.

Страны G7 усилят военную поддержку Украины

Лидеры "Группы семи" согласились увеличить поставки Украине систем и средств противовоздушной обороны. Кроме того, они поддержали заключение лицензионных соглашений, которые позволят производить отдельные виды вооружения, в частности дальнобойные ракеты и системы ПВО, непосредственно в Украине.

По словам Макрона, США и несколько европейских стран согласились передать лицензии на производство современного вооружения украинским предприятиям. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что такой шаг поможет увеличить объемы выпуска оружия и укрепить оборонные возможности как Украины, так и Европы.

Предложение Зеленского осталось без ответа со стороны Кремля

Макрон сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал пригласить Владимира Путина на саммит для обсуждения путей завершения войны. Однако, по словам французского президента, российская сторона не отреагировала на эту инициативу.

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