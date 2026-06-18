США та Європа посилять підтримку України, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що баланс сил у війні змінився на користь України. Лідери G7 домовилися посилити військову підтримку та ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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Після завершення саміту G7 Макрон заявив, що учасники зустрічі детально обговорили ситуацію навколо України та дійшли спільної позиції щодо подальшої підтримки Києва. За його словами, Україна продовжує чинити опір російській агресії, тоді як Москва не демонструє реального прагнення до миру.

Країни G7 посилять військову підтримку України

Лідери "Групи семи" погодилися збільшити постачання Україні систем і засобів протиповітряної оборони. Крім того, вони підтримали укладання ліцензійних угод, які дозволять виробляти окремі види озброєння, зокрема далекобійні ракети та системи ППО, безпосередньо в Україні.

За словами Макрона, США та кілька європейських країн погодилися передати ліцензії на виробництво сучасного озброєння українським підприємствам. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що такий крок допоможе збільшити обсяги випуску зброї та зміцнити оборонні можливості як України, так і Європи.

Пропозиція Зеленського залишилася без відповіді Кремля

Макрон повідомив, що президент України Володимир Зеленський пропонував запросити Володимира Путіна на саміт для обговорення шляхів завершення війни. Однак, за словами французького президента, російська сторона не відреагувала на цю ініціативу.

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