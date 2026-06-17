УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14286 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Зеленського та Макрона Розмова Зеленського і Трампа
391 1

Зеленський провів розмову з Трампом і Макроном: Працюємо, щоб посилити Україну

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів спільну розмову з президентом США Дональдом Трампом та лідером Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони підбили підсумки переговорів на саміті "Великої сімки" (G7) в Евіані.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розмови

Зеленський високо оцінив результати прямого діалогу з ключовими партнерами та наголосив на важливості консолідованої позиції США та Франції.

"Щойно говорили з Президентом США Дональдом Трампом і Президентом Франції Емманюелем Макроном. Важлива координаційна розмова, яка може багато змінити. Підсумували наші перемовини на саміті G7", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Брюсселя. ВIДЕО

Глава держави окремо відзначив залученість американського лідера Трампа до українського кейса та його "готовність допомагати наближенню миру". Також Зеленський висловив вдячність французькому колезі Макрону за "відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу".

Головна мета — справедливий мир

  • За словами Зеленського, наразі тривать усі зусилля, щоб конвертувати результати саміту G7 у реальне зміцнення позицій України як на полі бою, так і за столом перемовин.

"Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи. Мир потрібен. І ми робимо все, щоб мир наблизити. Дякую!" - резюмував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом: У нас є хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир

Автор: 

G-7 G7 (1136) Зеленський Володимир (28080) Трамп Дональд (8985) Макрон Емманюель (1781)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для посилення України не потрібні ані Трамп, ані Макрон. Не треба навіть важко працювати. Достатньо одного, але потужного підпису під заявою про добровільну відставку.
показати весь коментар
18.06.2026 00:00 Відповісти
 
 