Зеленський провів розмову з Трампом і Макроном: Працюємо, щоб посилити Україну

Президент України Володимир Зеленський провів спільну розмову з президентом США Дональдом Трампом та лідером Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони підбили підсумки переговорів на саміті "Великої сімки" (G7) в Евіані.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

Зеленський високо оцінив результати прямого діалогу з ключовими партнерами та наголосив на важливості консолідованої позиції США та Франції.

"Щойно говорили з Президентом США Дональдом Трампом і Президентом Франції Емманюелем Макроном. Важлива координаційна розмова, яка може багато змінити. Підсумували наші перемовини на саміті G7", - заявив він.

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Глава держави окремо відзначив залученість американського лідера Трампа до українського кейса та його "готовність допомагати наближенню миру". Також Зеленський висловив вдячність французькому колезі Макрону за "відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу".

Головна мета — справедливий мир

За словами Зеленського, наразі тривать усі зусилля, щоб конвертувати результати саміту G7 у реальне зміцнення позицій України як на полі бою, так і за столом перемовин.

"Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи. Мир потрібен. І ми робимо все, щоб мир наблизити. Дякую!" - резюмував Зеленський.

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