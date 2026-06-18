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Новости Разговор Зеленского с Макроном Разговор Зеленского и Трампа
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Зеленский провел беседу с Трампом и Макроном: Работаем над укреплением Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел совместную беседу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой стороны подвели итоги переговоров на саммите "Большой семерки" (G7) в Эвиане.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Детали беседы

Зеленский высоко оценил результаты прямого диалога с ключевыми партнерами и подчеркнул важность консолидированной позиции США и Франции.

"Только что разговаривали с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Важный координационный разговор, который может многое изменить. Подвели итоги наших переговоров на саммите G7", — заявил он.

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Глава государства отдельно отметил вовлеченность американского лидера Трампа в украинский вопрос и его "готовность содействовать установлению мира". Также Зеленский выразил благодарность французскому коллеге Макрону за "отличную организацию саммита и неизменно плодотворную совместную работу".

Главная цель — справедливый мир

  • По словам Зеленского, в настоящее время продолжаются все усилия, чтобы преобразовать результаты саммита G7 в реальное укрепление позиций Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.

"Работаем над тем, чтобы укрепить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы. Мир нужен. И мы делаем все, чтобы приблизить мир. Благодарю!" — подытожил Зеленский.

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Автор: 

G7 (928) Зеленский Владимир (24547) Трамп Дональд (8228) Макрон Эмманюэль (1628)
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Для посилення України не потрібні ані Трамп, ані Макрон. Не треба навіть важко працювати. Достатньо одного, але потужного підпису під заявою про добровільну відставку.
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18.06.2026 00:00 Ответить
 
 