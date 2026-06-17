Зеленский прибыл в Брюссель. ВИДЕО

В среду, 17 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где проведет ряд встреч с союзниками, а также примет участие в заседании Европейского совета.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Встречи и участие в мероприятиях

Зеленский анонсировал встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Также запланирована аудиенция у короля бельгийцев Филиппа.

"Это важные дни для укрепления нашей обороны: состоятся встречи с министрами обороны Великобритании и Германии, заседание в формате "Рамштайн" и заседание Европейского совета", — рассказал президент.

Он добавил, что Европа должна быть сильной и единой.

"Именно от этого во многом зависит, как закончится эта война", — подытожил Зеленский.

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Участие в саммите стран "Группы семи"

Напомним, что президент Зеленский принимал участие в саммите G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен, который состоялся 15-17 июня. Украинский лидер провел переговоры с ключевыми партнерами и впервые через несколько месяцев встретился с президентом США Дональдом Трампом.

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