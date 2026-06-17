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Зеленский прибыл в Брюссель. ВИДЕО

В среду, 17 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где проведет ряд встреч с союзниками, а также примет участие в заседании Европейского совета.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Встречи и участие в мероприятиях 

Зеленский анонсировал встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Также запланирована аудиенция у короля бельгийцев Филиппа.

"Это важные дни для укрепления нашей обороны: состоятся встречи с министрами обороны Великобритании и Германии, заседание в формате "Рамштайн" и заседание Европейского совета", — рассказал президент.

Он добавил, что Европа должна быть сильной и единой.

"Именно от этого во многом зависит, как закончится эта война", — подытожил Зеленский. 

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Участие в саммите стран "Группы семи"

Напомним, что президент Зеленский принимал участие в саммите G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен, который состоялся 15-17 июня. Украинский лидер провел переговоры с ключевыми партнерами и впервые через несколько месяцев встретился с президентом США Дональдом Трампом.

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А коли Україну відвідає з офіційним візитом?
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17.06.2026 22:55 Ответить
Україна рулит. росіянам не подобається. захарова від жовчи захльобується а к пуйло у бенкері чемоданчики один за одним наповнює калом
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17.06.2026 23:27 Ответить
Не на часі!
Вова з "Династії" живе своє "краще життя".
Літати по світу "на дурняк", все життя не вийде.
Тому поки є можливість, то потрібно користатися.
Все одно вихлопу від його "подорожей" все менше і менше.
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17.06.2026 23:35 Ответить
Принаймні, відосиків вистачить на кілька днів💩
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17.06.2026 23:03 Ответить
 
 