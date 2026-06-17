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Новости Прекращение войны
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Зеленский и президент Бразилии Лула да Сильва обсудили пути прекращения войны РФ против Украины

Зеленский встретился с президентом Бразилии Лулой да Сильвой

Президент Владимир Зеленский на саммите "Группы семи" провел встречу с президентом Бразилии Лулой да Сильвой.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили

Как отмечается, речь шла прежде всего о путях прекращения агрессивной войны России.

"Президент поделился своими мыслями о возможных дипломатических подходах. Я проинформировал о реальном отношении российского общества к войне, а также о нашем дипломатическом взаимодействии с США и другими партнерами", — отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лула да Силва: Бразилия не поддерживает РФ и выступает за переговоры по Украине

Дальнейшие контакты

Отмечается, что стороны договорились о дальнейших контактах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о результатах саммита G7: Будет усиление ПВО и новые шаги для давления на РФ

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Ось тепер вже точно війна закінчиться!
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17.06.2026 18:32 Ответить
*******- не рови копати !!!
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17.06.2026 18:34 Ответить
яка Лупа ?
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17.06.2026 18:46 Ответить
ППР--продовжується. ( посиділи , попи---дили, розійшлись) Чергове базіканні ,а справ ніяких
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17.06.2026 18:48 Ответить
Та та Лула подруга ***** шо с ней обсуждать...
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17.06.2026 19:02 Ответить
 
 