Зеленский и президент Бразилии Лула да Сильва обсудили пути прекращения войны РФ против Украины

Президент Владимир Зеленский на саммите "Группы семи" провел встречу с президентом Бразилии Лулой да Сильвой.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили

Как отмечается, речь шла прежде всего о путях прекращения агрессивной войны России.

"Президент поделился своими мыслями о возможных дипломатических подходах. Я проинформировал о реальном отношении российского общества к войне, а также о нашем дипломатическом взаимодействии с США и другими партнерами", — отметил Зеленский.

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Дальнейшие контакты

Отмечается, что стороны договорились о дальнейших контактах.

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