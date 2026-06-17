Зеленский и президент Бразилии Лула да Сильва обсудили пути прекращения войны РФ против Украины
Президент Владимир Зеленский на саммите "Группы семи" провел встречу с президентом Бразилии Лулой да Сильвой.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
О чем говорили
Как отмечается, речь шла прежде всего о путях прекращения агрессивной войны России.
"Президент поделился своими мыслями о возможных дипломатических подходах. Я проинформировал о реальном отношении российского общества к войне, а также о нашем дипломатическом взаимодействии с США и другими партнерами", — отметил Зеленский.
Дальнейшие контакты
Отмечается, что стороны договорились о дальнейших контактах.
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Погрібний Олександр
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