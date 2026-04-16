Лула да Силва: Бразилия не поддерживает РФ и выступает за переговоры по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не поддерживала Россию в войне против Украины и не признавала права на оккупацию украинских территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью изданию El Pais.

В то же время бразильский лидер подчеркнул, что позиция Бразилии с начала полномасштабного вторжения была сосредоточена на необходимости переговорного урегулирования войны.

Позиция Бразилии по поводу войны РФ против Украины

Лула да Силва отметил, что в начале вторжения России в Украину обе стороны ожидали скорого завершения боевых действий. По его словам, реальность оказалась значительно сложнее.

"Бразилия была очень критичной. Она ни разу не признала права РФ на вторжение на территорию Украины. Бразилия всегда утверждала, что решение заключается в переговорах", — сказал он.

Президент Бразилии также добавил, что война длится уже долгое время и приводит к значительным человеческим и экономическим потерям.

Перспективы завершения войны и переговоры

Лула да Силва выразил сомнение, что боевые действия могут завершиться в ближайшее время без привлечения международных посреднических усилий. По его мнению, внешнее дипломатическое вмешательство может сыграть ключевую роль в будущем урегулировании.

Он также отметил, что на данный момент ни одна из сторон не достигла заявленных в начале войны целей, что затрудняет быстрое завершение боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф планируют посетить Украину. По его словам, украинская сторона ожидает их визита, однако конкретные даты пока не согласованы.

