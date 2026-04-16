Лула да Сілва: Бразилія не підтримує РФ і виступає за переговори щодо України

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна не підтримувала Росію у війні проти України та не визнавала права на окупацію українських територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю виданню El Pais.

Водночас бразильський лідер наголосив, що позиція Бразилії з початку повномасштабного вторгнення була зосереджена на необхідності переговорного врегулювання війни.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція Бразилії щодо війни РФ проти України

Лула да Сілва зазначив, що на початку вторгнення Росії в Україну обидві сторони мали очікування швидкого завершення бойових дій. За його словами, реальність виявилася значно складнішою.

"Бразилія була дуже критичною. Вона жодного разу не визнала права РФ на вторгнення на територію України. Бразилія завжди стверджувала, що рішення полягає у переговорах", — сказав він.

Президент Бразилії також додав, що війна триває вже довгий час і призводить до значних людських та економічних втрат.

Перспективи завершення війни та переговори

Лула да Сілва висловив сумнів, що бойові дії можуть завершитися найближчим часом без залучення міжнародних посередницьких зусиль. На його думку, зовнішнє дипломатичне втручання може відіграти ключову роль у майбутньому врегулюванні.

Він також зазначив, що наразі жодна зі сторін не досягла заявлених на початку війни цілей, що ускладнює швидке завершення бойових дій.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф планують відвідати Україну. За його словами, українська сторона очікує на їхній візит, однак конкретні дати поки що не узгоджені.

