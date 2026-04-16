Лула да Сілва: Бразилія не підтримує РФ і виступає за переговори щодо України

Лула да Сілва про війну в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна не підтримувала Росію у війні проти України та не визнавала права на окупацію українських територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю виданню El Pais.

Водночас бразильський лідер наголосив, що позиція Бразилії з початку повномасштабного вторгнення була зосереджена на необхідності переговорного врегулювання війни.

Позиція Бразилії щодо війни РФ проти України

Лула да Сілва зазначив, що на початку вторгнення Росії в Україну обидві сторони мали очікування швидкого завершення бойових дій. За його словами, реальність виявилася значно складнішою.

"Бразилія була дуже критичною. Вона жодного разу не визнала права РФ на вторгнення на територію України. Бразилія завжди стверджувала, що рішення полягає у переговорах", — сказав він.

Президент Бразилії також додав, що війна триває вже довгий час і призводить до значних людських та економічних втрат.

Перспективи завершення війни та переговори

Лула да Сілва висловив сумнів, що бойові дії можуть завершитися найближчим часом без залучення міжнародних посередницьких зусиль. На його думку, зовнішнє дипломатичне втручання може відіграти ключову роль у майбутньому врегулюванні.

Він також зазначив, що наразі жодна зі сторін не досягла заявлених на початку війни цілей, що ускладнює швидке завершення бойових дій.

Топ коментарі
ХАХАХА

Тільки під "переговорами" вони мають на увазі щоб задовільнили більшість хотілок РФ.

Ви не повірите в РФ те ж всі "проти війни" АЛЕ вони хочуть її закінчення в Ужгороді
16.04.2026 22:26 Відповісти
То скажи путлєру шоб вйобував з України - ше один праведник миру
16.04.2026 22:41 Відповісти
Кожний хто наполягає на "переговорах" з руснею не розуміє тваринної суті цих андрофагів (людожерів). У русні немає честі, совісті, гідності і навіть власної історії. Все що у них є вкрадено, привласнено і загарблено.
16.04.2026 22:49 Відповісти
невже третій український орден у колекцію хоче?
16.04.2026 22:36 Відповісти
3а Лупу ой от *** - Лулу- 3а браї3ильців! Te amamos
17.04.2026 00:29 Відповісти
А шо случілось? Приклад ВенесуелЬи пошептав?
16.04.2026 22:37 Відповісти
Тобто таки підтримує Сосію, закликаючи до переговорів з людоїдами
16.04.2026 22:38 Відповісти
Або подаровано. Дуже добрими європейцями і американцями.
16.04.2026 23:20 Відповісти
Бандитський пітер - антибіотік
16.04.2026 22:54 Відповісти
про необхідність звільнення касапами окупованих територій України - ні Зеля цього не тямить,; і цей бразил також....
17.04.2026 01:40 Відповісти
****** да Сільва ще за рєфєрєндум по "народнЬІм республикам" виступає.
17.04.2026 09:55 Відповісти
 
 