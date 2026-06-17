Зеленський і президент Бразилії Лула да Сілва обговорили шляхи припинення війни РФ проти України

Президент Володимир Зеленський на саміті Групи семи провів зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілвою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

Як зазначається, йшлося насамперед про шляхи припинення агресивної війни Росії.

"Президент поділився своїми думками про можливі дипломатичні підходи. Я поінформував про реальне ставлення російського суспільства до війни, а також про нашу дипломатичну взаємодію зі США та іншими партнерами", - зазначив Зеленський.

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Подальші контакти

Зазначається, що сторони домовилися про подальші контакти.

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