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Новини Припинення війни
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Зеленський і президент Бразилії Лула да Сілва обговорили шляхи припинення війни РФ проти України

Зеленський зустрівся із президентом Бразилії Лулою да Сілвою

Президент Володимир Зеленський на саміті Групи семи провів зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілвою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

Як зазначається, йшлося насамперед про шляхи припинення агресивної війни Росії.

"Президент поділився своїми думками про можливі дипломатичні підходи. Я поінформував про реальне ставлення російського суспільства до війни, а також про нашу дипломатичну взаємодію зі США та іншими партнерами", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лула да Сілва: Бразилія не підтримує РФ і виступає за переговори щодо України

Подальші контакти

Зазначається, що сторони домовилися про подальші контакти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про результати саміту G7: Буде посилення ППО та нові кроки для тиску на РФ

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Ось тепер вже точно війна закінчиться!
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17.06.2026 18:32 Відповісти
*******- не рови копати !!!
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17.06.2026 18:34 Відповісти
яка Лупа ?
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17.06.2026 18:46 Відповісти
ППР--продовжується. ( посиділи , попи---дили, розійшлись) Чергове базіканні ,а справ ніяких
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17.06.2026 18:48 Відповісти
Та та Лула подруга ***** шо с ней обсуждать...
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17.06.2026 19:02 Відповісти
Два Потужняки. Схоже домовились. Так що на цьому тижні запинка.
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17.06.2026 20:28 Відповісти
 
 