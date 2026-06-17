Зеленський прибув до Брюсселя. ВIДЕО

У середу, 17 червня, президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де проведе низку зустрічей із союзниками, а також візьме участь у засіданні Європейської ради.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустрічі та участь у заходах

Зеленський анонсував зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте та прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Також запланована аудієнція в Короля бельгійців Філіпа.

"Це важливі дні для посилення нашого захисту: будуть зустрічі з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини, засідання у форматі "Рамштайн" і засідання Європейської ради", - розповів президент.

Він додав, що Європа має бути сильною та єдиною.

"Саме від цього великою мірою залежить, як закінчиться ця війна", - підсумував Зеленський.

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Участь у саміті країн "Групи семи"

Нагадаємо, що президент Зеленський брав участь у саміті G7 у французькому місті Евіан-ле-Бен, який відбувся 15−17 червня. Український лідер провів переговори із ключовими партнерами та вперше за кілька місяців зустрівся із президентом США Дональдом Трампом.

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