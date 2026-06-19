Мерц та Макрон критикували Кошту за контакти із Кремлем, - Politico

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час саміту ЄС критикували намагання президента Європейської ради Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Кремлем.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, лідери Франції та Німеччини розкритикували команду Кошти, яка встановила неформальні контакти з Кремлем.

Ці зіткнення демонструють зростання напруженості в ЄС щодо підходу до переговорів з Росією, пише видання.

Макрона та Мерца підтримали глави держав, які найбільш запекло налаштовані проти РФ, зокрема балтійських, а також Данії та Нідерландів.

Деякі з них були розгнівані на Кошту, повідомили троє співрозмоників.

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Водночас, пише видання, "величезна кількість" інших лідерів підтримали президента Євроради.

Європейський дипломат на умовах анонімності заявив, що президент Євроради поводився "вкрай непрофесійно", оскільки приховував масштаби своїх контактів з Росією, про які стало відомо лише з повідомлень ЗМІ.

Кілька лідерів дізналися про дзвінки лише після того, як вони з'явилися у медіа, і були цим розлючені.

За даними джерел, офіс Кошти інформував Німеччину, Францію, Велику Британію та Єврокомісію перед цими контактами, хоча інші дипломати кажуть, що Німеччині про це не казали.

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Що прередувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із Кремлем, намагаючись залучити російського диктатора Володимира Путіна до обговорення шляхів завершення війни РФ проти України.

Згодом під час саміту Європейської ради у Брюсселі 18 червня Кошта пояснив лідерам ЄС причини відновлення контактів із Росією.

Контакти ЄС із Кремлем стали головною темою саміту у Брюсселі, пишуть ЗМІ.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що дипломатичні контакти президента Євроради Антоніу Кошти з Кремлем можуть послабити підтримку України з боку ЄС.

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