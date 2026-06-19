Макрон про переговорний процес: Європейці не є посередниками, бо вони на боці України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що держави-члени ЄС повинні бути представлені на потенційних переговорах щодо припинення війни РФ проти України. Водночас він сказав, що європейці не будуть посередниками у такому переговорному процесі, оскільки є союзниками України та надають їй необхідну допомогу й підтримку.

Про це він заявив на пресконференції після завершення Євроради у Брюсселі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Європа має бути за столом перемовин

"Європейці не є посередниками. Можливо, були держави, іноді дружні до нас, які позиціонували себе як посередники, але ми не є посередниками. Ми – на боці України, і ми надаватимемо їй допомогу, підтримку, і ми також застосовуватимемо санкції", - сказав очільник Франції.

Водночас він наголосив, що у разі початку мирних переговорів європейці мають бути присутніми за столом, оскільки війна РФ проти України безпосередньо стосується інтересів Європи.

"У день, коли будуть переговори, європейці мають бути за столом. Тому що йдеться про інтереси Європи, пов’язані з Україною, – через допомогу, яку ми надали, через питання розширення ЄС, через фінансову підтримку і кредити, які ми змогли надати",- заявив Макрон.

Варто зауважити, що заяви Макрона пролунали після того, як видання Politico повідомило, що президент Франції разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на саміті лідерів ЄС розкритикували спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Кремлем.

За словами французького лідера, Європейський Союз має бути представлений на таких переговорах, і президент Європейської ради Антоніу Кошта "матиме своє місце".

"Водночас держави-члени також матимуть своє місце. Він (Кошта, – ред.) не може представляти всі держави, коли йдеться про гарантії безпеки, які будуть ключовим елементом будь-яких переговорів", – уточнив Макрон.

На його думку, переговори мають відбуватися насамперед між Україною та Росією, але за участю США та європейців, однак наразі пріоритетами Європи має бути військова допомога Україні, підтримка її енергетики перед наступною зимою, посилення тиску на Росію та готовність реагувати, якщо Москва справді "виявить бажання вести серйозні переговори, чого досі не сталося".

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із Кремлем, намагаючись залучити російського диктатора Володимира Путіна до обговорення шляхів завершення війни РФ проти України.

Згодом під час саміту Європейської ради у Брюсселі 18 червня Кошта пояснив лідерам ЄС причини відновлення контактів із Росією.

Контакти ЄС із Кремлем стали головною темою саміту у Брюсселі, пишуть ЗМІ.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що дипломатичні контакти президента Євроради Антоніу Кошти з Кремлем можуть послабити підтримку України з боку ЄС.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон та канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час саміту ЄС критикували намагання президента Європейської ради Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Кремлем.

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