Мерц закликав союзників по НАТО "надіслати сигнал" Путіну з Анкари

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські союзники по НАТО мають надіслати чіткий сигнал підтримки Україні під час саміту Альянсу в Анкарі 7–8 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі Мерца після зустрічі лідерів країн E5 у Берліні, передає Tagesspiegel.

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Зустріч лідерів E5 і підготовка до саміту НАТО

У Берліні канцлер Німеччини скликав переговори лідерів країн E5 — Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. Під час зустрічі обговорювали підтримку України та підготовку до майбутнього саміту НАТО.

До переговорів у форматі відеозв’язку також долучився генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Мерц окреслив п’ять ключових меседжів, які європейські країни планують озвучити на саміті, зокрема у контексті відносин зі США та президентом Дональдом Трампом.

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Сигнал підтримки України та позиція Європи

Канцлер наголосив на необхідності єдності НАТО та посилення європейського компонента Альянсу, зокрема через збільшення оборонних витрат і тіснішу співпрацю між союзниками.

"Щоб ми, як європейські союзники по НАТО, надали Києву міцне фінансове зобов'язання. Послання Росії таке: Україна залишається сильною. Підтримка Європи не похитнеться", – заявив Фрідріх Мерц.

Також він підкреслив, що розподіл оборонної політики лише на національному рівні є помилкою, і виступив за посилення спільних підходів у межах НАТО.

Окремо Мерц запропонував підтримати поточні американсько-іранські переговори та пообіцяв поінформувати лідерів США і Туреччини про результати зустрічі E5.

Нагадаємо, раніше Мерц заявив, що проведення переговорів про мир залежить лише від диктатора Путіна, оскільки Україна раніше вже пропонувала їх проведення.

Саміт НАТО в Анкарі запланований на 7–8 липня . Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе.

. Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе. На саміті Альянсу можуть зустрітися Трамп і Зеленський.

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