Мерц закликав союзників по НАТО "надіслати сигнал" Путіну з Анкари
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські союзники по НАТО мають надіслати чіткий сигнал підтримки Україні під час саміту Альянсу в Анкарі 7–8 липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі Мерца після зустрічі лідерів країн E5 у Берліні, передає Tagesspiegel.
Зустріч лідерів E5 і підготовка до саміту НАТО
У Берліні канцлер Німеччини скликав переговори лідерів країн E5 — Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. Під час зустрічі обговорювали підтримку України та підготовку до майбутнього саміту НАТО.
До переговорів у форматі відеозв’язку також долучився генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.
Мерц окреслив п’ять ключових меседжів, які європейські країни планують озвучити на саміті, зокрема у контексті відносин зі США та президентом Дональдом Трампом.
Сигнал підтримки України та позиція Європи
Канцлер наголосив на необхідності єдності НАТО та посилення європейського компонента Альянсу, зокрема через збільшення оборонних витрат і тіснішу співпрацю між союзниками.
"Щоб ми, як європейські союзники по НАТО, надали Києву міцне фінансове зобов'язання. Послання Росії таке: Україна залишається сильною. Підтримка Європи не похитнеться", – заявив Фрідріх Мерц.
Також він підкреслив, що розподіл оборонної політики лише на національному рівні є помилкою, і виступив за посилення спільних підходів у межах НАТО.
Окремо Мерц запропонував підтримати поточні американсько-іранські переговори та пообіцяв поінформувати лідерів США і Туреччини про результати зустрічі E5.
Нагадаємо, раніше Мерц заявив, що проведення переговорів про мир залежить лише від диктатора Путіна, оскільки Україна раніше вже пропонувала їх проведення.
- Саміт НАТО в Анкарі запланований на 7–8 липня. Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе.
- На саміті Альянсу можуть зустрітися Трамп і Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хтось купить газ, хтось нафту, хтось міндобрива, хтось титан, хтось алюміній.