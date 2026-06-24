Проведення мирних переговорів залежить лише від Путіна, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проведення переговорів про мир залежить лише від диктатора Путіна, оскільки Україна раніше вже пропонувала їхнє проведення.

Про це він заявив під час години запитань до уряду в Бундестазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Я хочу ще раз дуже чітко сказати: з боку України є конкретна пропозиція зібратися для переговорів. Український президент 4 червня написав листа російському лідеру та закликав його бути готовим до переговорів", - нагадав канцлер.

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За словами Мерца, єдиною умовою Зеленського було проведення зустрічі не в Москві:

"Єдине, що він висунув як умову, і я думаю, це зрозуміє кожен, хто був би в його становищі, – не в Москві, а в будь-якому іншому місці світу".

Проте російський диктатор відкинув цю пропозицію.

"Путін відмовився від цієї зустрічі, і тому лише від нього залежить рішення – погодитися зараз на цю пропозицію чи ні", - заявив канцлер.

Мерц додав, що ввечері в Берліні прийматиме лідерів Франції, Великої Британії, Польщі та Італії у форматі E5, де також обговорюватиметься підтримка України та можливості для дипломатичного врегулювання.

"Ми будемо й надалі радитися саме з цього питання: що ми можемо зробити, щоб і далі допомагати Україні, і яку підтримку можемо надати, щоб зробити можливим дипломатичне рішення", - додав канцлер.

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Лист Зеленського Путіну

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу".

Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.

Згодом видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

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