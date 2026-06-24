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Новости переговоры с РФ Письмо Зеленского Путину
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Проведение мирных переговоров зависит только от Путина, - Мерц

Мерц сделал заявление о переговорах: всё зависит от Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что проведение мирных переговоров зависит исключительно от диктатора Путина, поскольку Украина ранее уже предлагала их провести.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Подробности

"Я хочу еще раз очень четко сказать: со стороны Украины есть конкретное предложение собраться для переговоров. Украинский президент 4 июня написал письмо российскому лидеру и призвал его быть готовым к переговорам", - напомнил канцлер.

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По словам Мерца, единственным условием Зеленского было проведение встречи не в Москве:

"Единственное, что он выдвинул в качестве условия, и я думаю, это поймет каждый, кто оказался бы на его месте, — не в Москве, а в любом другом месте мира".

Однако российский диктатор отклонил это предложение.

"Путин отказался от этой встречи, и поэтому только от него зависит решение — согласиться сейчас на это предложение или нет", - заявил канцлер.

Мерц добавил, что вечером в Берлине будет принимать лидеров Франции, Великобритании, Польши и Италии в формате E5, где также будут обсуждаться поддержка Украины и возможности для дипломатического урегулирования.

"Мы будем и в дальнейшем совещаться именно по этому вопросу: что мы можем сделать, чтобы и дальше помогать Украине, и какую поддержку можем оказать, чтобы сделать возможным дипломатическое решение", - добавил канцлер.

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Письмо Зеленского Путину

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину положить конец войне "в формате между нами и вами" и определить конкретную дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, по мнению президента Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул необходимость принятия мер для возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
  • 5 июня Путин заявил, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".
  • Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
  • Впоследствии издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

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Автор: 

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