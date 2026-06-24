Проведение мирных переговоров зависит только от Путина, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что проведение мирных переговоров зависит исключительно от диктатора Путина, поскольку Украина ранее уже предлагала их провести.
Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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"Я хочу еще раз очень четко сказать: со стороны Украины есть конкретное предложение собраться для переговоров. Украинский президент 4 июня написал письмо российскому лидеру и призвал его быть готовым к переговорам", - напомнил канцлер.
По словам Мерца, единственным условием Зеленского было проведение встречи не в Москве:
"Единственное, что он выдвинул в качестве условия, и я думаю, это поймет каждый, кто оказался бы на его месте, — не в Москве, а в любом другом месте мира".
Однако российский диктатор отклонил это предложение.
"Путин отказался от этой встречи, и поэтому только от него зависит решение — согласиться сейчас на это предложение или нет", - заявил канцлер.
Мерц добавил, что вечером в Берлине будет принимать лидеров Франции, Великобритании, Польши и Италии в формате E5, где также будут обсуждаться поддержка Украины и возможности для дипломатического урегулирования.
"Мы будем и в дальнейшем совещаться именно по этому вопросу: что мы можем сделать, чтобы и дальше помогать Украине, и какую поддержку можем оказать, чтобы сделать возможным дипломатическое решение", - добавил канцлер.
Письмо Зеленского Путину
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину положить конец войне "в формате между нами и вами" и определить конкретную дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, по мнению президента Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул необходимость принятия мер для возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
- 5 июня Путин заявил, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".
- Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
- Впоследствии издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.
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