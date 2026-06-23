Контакты с Россией возможны, но не сейчас, - глава МИД Финляндии Валтонен
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что сейчас еще не настало время для переговоров с Россией, несмотря на дискуссии в ЕС о возможном возобновлении контактов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Yle.
"Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже достаточно далеко продвинулись в этом вопросе", - сказала Валтонен.
Этот вопрос ранее обсуждался на саммите ЕС. Большинство лидеров союза, включая премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, считают, что сейчас не подходящее время. Ранее президент страны Александр Стубб также заявил, что Европа должна наладить контакты с Россией в течение двух месяцев.
Все зависит от событий на линии фронта и ситуации в Украине
Валтонен сообщила, что налаживание контактов зависит от событий на линии фронта и ситуации в Украине в целом, но прежде всего от реального стремления к миру со стороны России.
"Никаких подобных признаков не наблюдалось, несмотря на то, что положение России в военном и экономическом плане значительно ухудшилось", - добавила глава МИД.
Валтонен считает, что российская сторона рано или поздно начнет проявлять готовность к переговорам.
По словам главы финского МИД, одним из мест, где можно будет шире взглянуть на ситуацию, станет июльский саммит НАТО в Турции.
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