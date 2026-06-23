РФ должна заключить мирное соглашение, время не на ее стороне, - США в Совбезе ООН призвали к прекращению огня

Россия должна немедленно вернуться к переговорному процессу и заключить мирное соглашение, поскольку время в этой войне играет против Москвы. Вашингтон настроен добиться немедленного прекращения огня, исходя из позиции, которую Дональд Трамп озвучил на недавнем саммите G7.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря на заседании Совета Безопасности, цитирует "Укринформ", передает "Цензор.НЕТ".

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40 тысяч убитых ежемесячно и экономический тупик РФ

Выступая перед членами Совета Безопасности ООН, заместитель постоянного представителя США Дэн Негря привел четкие аргументы, почему затягивание агрессии губительно прежде всего для самой Российской Федерации. По данным американской стороны, попытки Кремля наступать обернуты для него рекордными потерями.

"Россия ежемесячно теряет около 40 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а её экономика находится в крайне тяжелом положении, в то время как Украина быстро внедряет инновации на поле боя. Дипломатия и переговоры, а не дальнейшее кровопролитие, являются единственным ответом. Ничто другое не остановит эти бессмысленные убийства. Война длится слишком долго и должна закончиться", - подчеркнул американский дипломат.

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Ссылка на Трампа и осуждение ударов по Лавре

Негря отдельно отметил, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в вопросе защиты территориальной целостности Украины, и осудил последние варварские атаки РФ на украинские религиозные и исторические святыни. В частности, под удар российских ракет и дронов попала Киево-Печерская лавра, что стало очередным свидетельством попыток Кремля уничтожить украинское культурное наследие.

Дипломат подчеркнул, что требования США основаны на стратегическом видении действующего президента Дональда Трампа, которое тот четко изложил европейским партнерам во время встречи лидеров "Большой семерки".

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в защите ее свободы и суверенитета. Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7 на прошлой неделе, Россия должна заключить соглашение. Время не на стороне Москвы. США настроены добиться прекращения огня и достижения путем переговоров соглашения, которое положит конец российско-украинской войне как можно скорее. Хватит! Настало время для немедленного прекращения огня. Сейчас время для России и Украины вернуться за стол переговоров", - резюмировал заместитель представителя США в ООН.

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