РФ повинна укласти мирну угоду, час не на її боці, - США в Радбезі ООН закликали до припинення вогню

Росія повинна негайно повернутися до переговорного процесу та укласти мирну угоду, оскільки час у цій війні грає проти Москви. Вашингтон налаштований домогтися негайного припинення вогню на основі позиції, яку Дональд Трамп озвучив на нещодавньому саміті G7.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Ден Негря на засіданні Ради Безпеки, цитує Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

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40 тисяч убитих щомісяця та економічний тупик РФ

Виступаючи перед членами Ради Безпеки ООН, заступник постпреда США Ден Негря навів чіткі аргументи, чому затягування агресії є згубним насамперед для самої Російської Федерації. За даними американської сторони, спроби Кремля наступати обертаються для нього рекордними втратами.

"Росія щомісяця втрачає близько 40 тисяч військових убитими й пораненими, а її економіка перебуває у вкрай скрутному становищі, тоді як Україна швидко впроваджує інновації на полі бою. Дипломатія і переговори, а не подальше кровопролиття, є єдиною відповіддю. Ніщо інше не зупинить ці безглузді вбивства. Війна триває надто довго і має завершитися", - підкреслив американський дипломат.

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Посилання на Трампа та засудження ударів по Лаврі

Негря окремо зазначив, що Сполучені Штати залишаються непохитними у питанні захисту територіальної цілісності України, та засудив останні варварські атаки РФ на українські релігійні та історичні святині. Зокрема, під удар російських ракет і дронів потрапила Києво-Печерська лавра, що стало черговим свідченням намагань Кремля знищити українську культурну спадщину.

Дипломат наголосив, що вимоги США базуються на стратегічному баченні чинного президента Дональда Трампа, яке той чітко окреслив європейським партнерам під час зустрічі лідерів "Великої сімки".

"Сполучені Штати підтримують Україну в захисті її свободи й суверенітету. Як чітко заявив президент Трамп під час саміту G7 минулого тижня, Росія повинна укласти угоду. Час не на боці Москви. США налаштовані домогтися припинення вогню та досягнення шляхом переговорів угоди, яка покладе край російсько-українській війні якомога швидше. Годі! Настав час для негайного припинення вогню. Зараз час для Росії та України повернутися за стіл переговорів", - резюмував заступник представника США в ООН.

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