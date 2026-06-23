Контакти з Росією можливі, але не зараз, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для переговорів із Росією, попри дискусії в ЄС щодо можливого відновлення контактів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона зазначила в інтерв'ю Yle.

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"Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні", - сказала Валтонен.

Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість лідерів союзу, включаючи прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, вважають, що зараз не підходящий час. Раніше президент країни Александер Стубб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом двох місяців.

Все залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні

Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії.

"Жодних подібних ознак не спостерігалося, попри те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося", - додала глава МЗС.

Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів.

За словами глави фінського МЗС, одним із місць, де можна ширше поглянути на ситуацію, стане липневий саміт НАТО в Туреччині.

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