Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться у Туреччині в липні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі під час слухань у Комітеті з питань закордонних справ Палати представників, який цитує Reuters.

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Участь США у саміті НАТО

За словами Рубіо, попри розчарування Альянсом, Сполучені Штати залишаються його членом і братимуть участь у зустрічі.

"Сполучені Штати все ще є членами альянсу НАТО, і ми будемо в Туреччині, щоб обговорити всі ці питання. Президент особисто візьме участь у наступній зустрічі глав держав НАТО, де всі ці моменти будуть прояснені", – наголосив держсекретар США.

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Підготовка Туреччини та участь України

За інформацією ЗМІ, Туреччина готується до саміту і планує посилити безпеку столиці. Йдеться про використання систем протиракетної оборони та винищувачів.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна також буде представлена на саміті. Делегацію очолить він особисто.

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