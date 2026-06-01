Мерц збере лідерів Європи для розробки плану НАТО щодо покращення відносин із Трампом, - Bloomberg

Мерц та Трамп

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наприкінці червня збирає у Берліні лідерів провідних європейських держав на закриті переговори. Головна мета екстреної зустрічі — напрацювати спільну стратегію для покращення відносин із президентом США Дональдом Трампом напередодні липневого саміту НАТО в Анкарі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на власні поінформовані джерела.

Що відомо про зустріч?

За даними видання, у саміті візьмуть участь лідери країн так званої "Великої п'ятірки" (E5) — Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Європейські союзники шукають компроміс і хочуть сформувати пакет фінансових та оборонних заходів, який доведе Вашингтону готовність Європи брати значно більшу фінансову відповідальність за власну безпеку.

Підготовка до берлінського раунду розпочнеться вже 12 червня у Парижі. Там терміново зберуться міністри оборони країн E5, щоб узгодити єдину позицію перед Анкарою та — що найважливіше — обговорити структуру командування військами на випадок ширшого збройного конфлікту в Європі.

Контекст паніки у Європі

  • Нагадаємо, остання хвиля критичного загострення у відносинах між США та європейськими союзниками спалахнула через розбіжності щодо війни на Близькому Сході. Дональд Трамп розлютився через те, що країни Альянсу відмовилися підтримати його у війні проти Ірану, і заявив, що серйозно розглядає можливість повного виходу США з НАТО.
  • Німецький канцлер Фрідріх Мерц публічно розкритикував Білий дім за відсутність чіткої стратегії в Ірані та заявив, що Тегеран "принижує" Вашингтон. У відповідь на це Трамп пригрозив повністю закрити американські бази та вивести війська з Німеччини.

Європа НАТО Трамп Дональд Мерц Фрідріх
Топ коментарі
+3
Поставте йому пам'ятник, побільше і він буде задоволений. Тим паче, скоро у нього день народження...
01.06.2026 19:34 Відповісти
+1
З божевільним не можливо про щось домовлятися це підтвердить любий психіатр.
01.06.2026 19:31 Відповісти
+1
Cу...а то пісда,вони замість того щоб своїх військових направити хоча б в закарпаття і львів тренуватись і обмінюватись досвідом по керуванню дронами і технологіями,вони трампу в сраку хочуть залізти.Головне щоб хтось за них воював....З точки зору військової справи єс повні нікчеми і сцикуни!
01.06.2026 19:42 Відповісти
Обкашляєм і підем на поклон - Мерц
01.06.2026 19:30 Відповісти
🤣🤣💯
01.06.2026 20:51 Відповісти
01.06.2026 19:31 Відповісти
Це не так, Нетаньяху не дасть збрехати
01.06.2026 19:35 Відповісти
чайку б йому від його другана ***** б.
01.06.2026 19:33 Відповісти
01.06.2026 19:34 Відповісти
Чого я такий мутний - бо в мене Нобелівки нема - Трамп
01.06.2026 19:39 Відповісти
01.06.2026 19:42 Відповісти
Я прям з нетерпінням чекаю виборів в США.
Хочу глянути на іпальники єврокуколдів коли замість Трампа оберуть ще гіршого Венса чи ще не важливо кого, але хто буде так само потужно посилати їх накуй в рамках "разварота на тіхєй окіян"
01.06.2026 19:51 Відповісти
Они без совещания не умеют смирительную рубашку применять?!
01.06.2026 20:04 Відповісти
Останнє слово на зустрічі має бути за психіатрами. І сильно там не ********** рудому, бо він знов може роззявити хлебтало на Гренландію.
01.06.2026 20:21 Відповісти
Гренландию отдайте. Должно получиться
01.06.2026 20:27 Відповісти
 
 