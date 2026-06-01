Мерц збере лідерів Європи для розробки плану НАТО щодо покращення відносин із Трампом, - Bloomberg
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наприкінці червня збирає у Берліні лідерів провідних європейських держав на закриті переговори. Головна мета екстреної зустрічі — напрацювати спільну стратегію для покращення відносин із президентом США Дональдом Трампом напередодні липневого саміту НАТО в Анкарі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на власні поінформовані джерела.
Що відомо про зустріч?
За даними видання, у саміті візьмуть участь лідери країн так званої "Великої п'ятірки" (E5) — Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Європейські союзники шукають компроміс і хочуть сформувати пакет фінансових та оборонних заходів, який доведе Вашингтону готовність Європи брати значно більшу фінансову відповідальність за власну безпеку.
Підготовка до берлінського раунду розпочнеться вже 12 червня у Парижі. Там терміново зберуться міністри оборони країн E5, щоб узгодити єдину позицію перед Анкарою та — що найважливіше — обговорити структуру командування військами на випадок ширшого збройного конфлікту в Європі.
Контекст паніки у Європі
- Нагадаємо, остання хвиля критичного загострення у відносинах між США та європейськими союзниками спалахнула через розбіжності щодо війни на Близькому Сході. Дональд Трамп розлютився через те, що країни Альянсу відмовилися підтримати його у війні проти Ірану, і заявив, що серйозно розглядає можливість повного виходу США з НАТО.
- Німецький канцлер Фрідріх Мерц публічно розкритикував Білий дім за відсутність чіткої стратегії в Ірані та заявив, що Тегеран "принижує" Вашингтон. У відповідь на це Трамп пригрозив повністю закрити американські бази та вивести війська з Німеччини.
