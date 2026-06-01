Мерц соберет лидеров Европы для разработки плана НАТО по улучшению отношений с Трампом, — Bloomberg

Канцлер Германии Фридрих Мерц в конце июня собирает в Берлине лидеров ведущих европейских государств на закрытые переговоры. Главная цель экстренной встречи — выработать совместную стратегию по улучшению отношений с президентом США Дональдом Трампом в преддверии июльского саммита НАТО в Анкаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники.

Что известно о встрече?

По данным издания, в саммите примут участие лидеры стран так называемой "Большой пятерки" (E5) — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Европейские союзники ищут компромисс и хотят сформировать пакет финансовых и оборонных мер, который докажет Вашингтону готовность Европы брать на себя значительно большую финансовую ответственность за собственную безопасность.

Подготовка к берлинскому раунду начнется уже 12 июня в Париже. Там срочно соберутся министры обороны стран E5, чтобы согласовать единую позицию перед Анкарой и — что самое важное — обсудить структуру командования войсками на случай более широкого вооруженного конфликта в Европе.

Контекст паники в Европе

Напомним, последняя волна критического обострения в отношениях между США и европейскими союзниками разгорелась из-за разногласий по поводу войны на Ближнем Востоке. Дональд Трамп разгневался из-за того, что страны Альянса отказались поддержать его в войне против Ирана, и заявил, что серьезно рассматривает возможность полного выхода США из НАТО.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц публично раскритиковал Белый дом за отсутствие четкой стратегии в Иране и заявил, что Тегеран "унижает" Вашингтон. В ответ на это Трамп пригрозил полностью закрыть американские базы и вывести войска из Германии.

