Мерц соберет лидеров Европы для разработки плана НАТО по улучшению отношений с Трампом, — Bloomberg
Канцлер Германии Фридрих Мерц в конце июня собирает в Берлине лидеров ведущих европейских государств на закрытые переговоры. Главная цель экстренной встречи — выработать совместную стратегию по улучшению отношений с президентом США Дональдом Трампом в преддверии июльского саммита НАТО в Анкаре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники.
Что известно о встрече?
По данным издания, в саммите примут участие лидеры стран так называемой "Большой пятерки" (E5) — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Европейские союзники ищут компромисс и хотят сформировать пакет финансовых и оборонных мер, который докажет Вашингтону готовность Европы брать на себя значительно большую финансовую ответственность за собственную безопасность.
Подготовка к берлинскому раунду начнется уже 12 июня в Париже. Там срочно соберутся министры обороны стран E5, чтобы согласовать единую позицию перед Анкарой и — что самое важное — обсудить структуру командования войсками на случай более широкого вооруженного конфликта в Европе.
Контекст паники в Европе
- Напомним, последняя волна критического обострения в отношениях между США и европейскими союзниками разгорелась из-за разногласий по поводу войны на Ближнем Востоке. Дональд Трамп разгневался из-за того, что страны Альянса отказались поддержать его в войне против Ирана, и заявил, что серьезно рассматривает возможность полного выхода США из НАТО.
- Немецкий канцлер Фридрих Мерц публично раскритиковал Белый дом за отсутствие четкой стратегии в Иране и заявил, что Тегеран "унижает" Вашингтон. В ответ на это Трамп пригрозил полностью закрыть американские базы и вывести войска из Германии.
Хочу глянути на іпальники єврокуколдів коли замість Трампа оберуть ще гіршого Венса чи ще не важливо кого, але хто буде так само потужно посилати їх накуй в рамках "разварота на тіхєй окіян"