РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14657 посетителей онлайн
Новости США в НАТО Саммит НАТО в Анкаре
283 11

Мерц соберет лидеров Европы для разработки плана НАТО по улучшению отношений с Трампом, — Bloomberg

Мерц и Трамп

Канцлер Германии Фридрих Мерц в конце июня собирает в Берлине лидеров ведущих европейских государств на закрытые переговоры. Главная цель экстренной встречи — выработать совместную стратегию по улучшению отношений с президентом США Дональдом Трампом в преддверии июльского саммита НАТО в Анкаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о встрече?

По данным издания, в саммите примут участие лидеры стран так называемой "Большой пятерки" (E5) — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Европейские союзники ищут компромисс и хотят сформировать пакет финансовых и оборонных мер, который докажет Вашингтону готовность Европы брать на себя значительно большую финансовую ответственность за собственную безопасность.

Подготовка к берлинскому раунду начнется уже 12 июня в Париже. Там срочно соберутся министры обороны стран E5, чтобы согласовать единую позицию перед Анкарой и — что самое важное — обсудить структуру командования войсками на случай более широкого вооруженного конфликта в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саммит НАТО в Турции может посетить Трамп

Контекст паники в Европе

  • Напомним, последняя волна критического обострения в отношениях между США и европейскими союзниками разгорелась из-за разногласий по поводу войны на Ближнем Востоке. Дональд Трамп разгневался из-за того, что страны Альянса отказались поддержать его в войне против Ирана, и заявил, что серьезно рассматривает возможность полного выхода США из НАТО.
  • Немецкий канцлер Фридрих Мерц публично раскритиковал Белый дом за отсутствие четкой стратегии в Иране и заявил, что Тегеран "унижает" Вашингтон. В ответ на это Трамп пригрозил полностью закрыть американские базы и вывести войска из Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планируют существенно сократить военные взносы на нужды НАТО, — Spiegel

Автор: 

Европа (2428) НАТО (10656) Трамп Дональд (8161) Фридрих Мерц (436)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Поставте йому пам'ятник, побільше і він буде задоволений. Тим паче, скоро у нього день народження...
показать весь комментарий
01.06.2026 19:34 Ответить
+1
З божевільним не можливо про щось домовлятися це підтвердить любий психіатр.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:31 Ответить
+1
Cу...а то пісда,вони замість того щоб своїх військових направити хоча б в закарпаття і львів тренуватись і обмінюватись досвідом по керуванню дронами і технологіями,вони трампу в сраку хочуть залізти.Головне щоб хтось за них воював....З точки зору військової справи єс повні нікчеми і сцикуни!
показать весь комментарий
01.06.2026 19:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обкашляєм і підем на поклон - Мерц
показать весь комментарий
01.06.2026 19:30 Ответить
З божевільним не можливо про щось домовлятися це підтвердить любий психіатр.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:31 Ответить
Це не так, Нетаньяху не дасть збрехати
показать весь комментарий
01.06.2026 19:35 Ответить
чайку б йому від його другана ***** б.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:33 Ответить
Поставте йому пам'ятник, побільше і він буде задоволений. Тим паче, скоро у нього день народження...
показать весь комментарий
01.06.2026 19:34 Ответить
Чого я такий мутний - бо в мене Нобелівки нема - Трамп
показать весь комментарий
01.06.2026 19:39 Ответить
Cу...а то пісда,вони замість того щоб своїх військових направити хоча б в закарпаття і львів тренуватись і обмінюватись досвідом по керуванню дронами і технологіями,вони трампу в сраку хочуть залізти.Головне щоб хтось за них воював....З точки зору військової справи єс повні нікчеми і сцикуни!
показать весь комментарий
01.06.2026 19:42 Ответить
Я прям з нетерпінням чекаю виборів в США.
Хочу глянути на іпальники єврокуколдів коли замість Трампа оберуть ще гіршого Венса чи ще не важливо кого, але хто буде так само потужно посилати їх накуй в рамках "разварота на тіхєй окіян"
показать весь комментарий
01.06.2026 19:51 Ответить
Они без совещания не умеют смирительную рубашку применять?!
показать весь комментарий
01.06.2026 20:04 Ответить
Останнє слово на зустрічі має бути за психіатрами. І сильно там не ********** рудому, бо він знов може роззявити хлебтало на Гренландію.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:21 Ответить
Гренландию отдайте. Должно получиться
показать весь комментарий
01.06.2026 20:27 Ответить
 
 