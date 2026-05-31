Саммит НАТО в Турции может посетить Трамп

В Турции продолжается подготовка к саммиту НАТО, в ходе которого также ожидается возможный визит президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в сообщении TRT Haber со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подготовка Анкары к саммиту НАТО

Хакан Фидан заявил, что Турция активно готовится к проведению саммита НАТО и приему международных гостей. По его словам, продолжается координация с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте относительно программы мероприятия.

Также в рамках саммита ожидается участие лидеров и министров обороны стран-партнеров из Индо-Тихоокеанского региона, среди которых Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

"Сейчас все наши приготовления к приему президента Трампа продолжаются", - отметил Фидан.

Читайте также: Зеленский о Drone Deal с США: Нам нужно, чтобы Трамп сказал "да"

Коммуникация с Вашингтоном и позиция США

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно общался с Дональдом Трампом. По его словам, во время разговоров не звучало заявлений об отказе от участия в саммите.

В то же время в СМИ упоминаются напряженные дискуссии в рамках НАТО относительно позиции США и будущего участия Вашингтона в Альянсе.

Между тем в НАТО заверили, что не видят кризиса в отношениях с США, несмотря на критику Европы со стороны Трампа. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, европейские союзники уже реагируют на требования Вашингтона об увеличении оборонных расходов и движутся к выполнению новых целей Альянса.