Новости Саммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Турции может посетить Трамп

Трамп может приехать на саммит НАТО

В Турции продолжается подготовка к саммиту НАТО, в ходе которого также ожидается возможный визит президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в сообщении TRT Haber со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, цитирует Цензор.НЕТ.

Подготовка Анкары к саммиту НАТО

Хакан Фидан заявил, что Турция активно готовится к проведению саммита НАТО и приему международных гостей. По его словам, продолжается координация с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте относительно программы мероприятия.

Также в рамках саммита ожидается участие лидеров и министров обороны стран-партнеров из Индо-Тихоокеанского региона, среди которых Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

"Сейчас все наши приготовления к приему президента Трампа продолжаются", - отметил Фидан.

Коммуникация с Вашингтоном и позиция США

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно общался с Дональдом Трампом. По его словам, во время разговоров не звучало заявлений об отказе от участия в саммите.

В то же время в СМИ упоминаются напряженные дискуссии в рамках НАТО относительно позиции США и будущего участия Вашингтона в Альянсе.

Между тем в НАТО заверили, что не видят кризиса в отношениях с США, несмотря на критику Европы со стороны Трампа. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, европейские союзники уже реагируют на требования Вашингтона об увеличении оборонных расходов и движутся к выполнению новых целей Альянса.

Можливості старечої деменції не обмежені нічим, навіть здоровим глуздом.
31.05.2026 22:52 Ответить
деменція, це коли він відбомбив би москву замість тегерана
31.05.2026 23:17 Ответить
Турецькі помідори ніхто викидати не буде, все інше серйозна нафтова гра.
31.05.2026 22:57 Ответить
Приїде в картішки перекинутись
31.05.2026 22:59 Ответить
Якщо хочте, щоб про все знав пуйло, то розкажіть рудій потворі. Забули, як секретні документи пропадали і перекладача виганяли, а потім і всі записи у нього вилучали? Я просто дивуюсь легковажності таких наче високих чинів на відповідальних посадах. Рудого на постріл не можна підпускати до секретів.
31.05.2026 23:15 Ответить
 
 