В НАТО заверили, что не видят кризиса в отношениях с США, несмотря на критику Европы со стороны Трампа

Напряженность между США и НАТО

Несмотря на резкую риторику администрации президента США Дональда Трампа в отношении европейских партнеров, в НАТО не считают, что это свидетельствует об ухудшении отношений, и рассчитывают на реализацию обновленных оборонных планов.

Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

У НАТО есть четкий механизм оборонного планирования

По его словам, европейские союзники уже реагируют на требования Вашингтона об увеличении оборонных расходов и движутся к выполнению новых целей Альянса.

Также он отметил, что у НАТО есть четкий механизм оборонного планирования, который позволит странам-членам постепенно нарастить необходимые возможности и достичь целевого уровня расходов в 5% ВВП.

"У нас есть процесс оборонного планирования НАТО, который предоставляет нам необходимые возможности, и мы своевременно их получим", — подчеркнул Каво Драгоне.

Есть ли драма в отношениях?

Он также подчеркнул, что "с военной точки зрения" в отношениях между НАТО и США нет никаких "драматических ситуаций".

Комментируя недавние инциденты с российскими беспилотниками, нарушавшими воздушное пространство стран НАТО, Каво Драгоне призвал не реагировать на такие случаи "чрезмерно" эмоционально.

Заявления Каво Драгоне прозвучали после выступления министра обороны США Пита Хегсета на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Хегсет раскритиковал Европу и похвалил союзников США в Азии.
  • Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.
  • Пентагон подтвердил планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекнул на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.

Трампівська адміністрація не буде за вас воювати телепні тупоголові прокиньтеся
30.05.2026 14:19 Ответить
Европа вирішили перечекати рудого ідіота, і це правильно. Розумно. Тим більше що чекати недовго.
30.05.2026 14:30 Ответить
Розумієш - тут та сама проблема, зараз, як і в Україні: є, окремо, "Україна", і є "Блазень" з "блазенятами"... В у американців, те саме - є США, і є Трамп, з "трампенятами"...

- Куме, а чого Трампу не причеплять таку сталу кличку, як Зеленському, щоб всім було все зрозуміло, і точно характеризувало його єство?
- Та розумієте, йому підходить, найбільше, кличка "Блазень"... Але вона давно прилипла до Зеленського... Тому може виникнуть плутанина , як з "Вовою" - не знаєш, на кого подумать... Хіба що назвать його "Всесвітнім Блазнем?-
30.05.2026 15:21 Ответить
Старший поводиться як слон в посудній лавці а так нічого страшного
30.05.2026 14:12 Ответить
Я сумніваюся що ЄС сама за себе буде воювати 🐱
30.05.2026 14:27 Ответить
У НАТО запевнили, що не бачать кризи у відносинах зі США попри критику Європи з боку Трампа Джерело: https://censor.net/ua/n4005875

Не бачать, а вона є.
30.05.2026 14:22 Ответить
"Вы все говно ! "(с )и последующий плевок от Трампа. Приходится терпеть. Обидно, понимаю...
30.05.2026 14:24 Ответить
Картонний фельдмаршал Джузеппе говорить ніби він керує економіками європейських країн.
30.05.2026 14:26 Ответить
Ага, перечекає... на діджея.
30.05.2026 15:48 Ответить
Які ж вони жалюгідні!
30.05.2026 14:40 Ответить
 
 