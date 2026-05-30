В НАТО заверили, что не видят кризиса в отношениях с США, несмотря на критику Европы со стороны Трампа

Несмотря на резкую риторику администрации президента США Дональда Трампа в отношении европейских партнеров, в НАТО не считают, что это свидетельствует об ухудшении отношений, и рассчитывают на реализацию обновленных оборонных планов.

Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

У НАТО есть четкий механизм оборонного планирования

По его словам, европейские союзники уже реагируют на требования Вашингтона об увеличении оборонных расходов и движутся к выполнению новых целей Альянса.

Также он отметил, что у НАТО есть четкий механизм оборонного планирования, который позволит странам-членам постепенно нарастить необходимые возможности и достичь целевого уровня расходов в 5% ВВП.

"У нас есть процесс оборонного планирования НАТО, который предоставляет нам необходимые возможности, и мы своевременно их получим", — подчеркнул Каво Драгоне.

Есть ли драма в отношениях?

Он также подчеркнул, что "с военной точки зрения" в отношениях между НАТО и США нет никаких "драматических ситуаций".

Комментируя недавние инциденты с российскими беспилотниками, нарушавшими воздушное пространство стран НАТО, Каво Драгоне призвал не реагировать на такие случаи "чрезмерно" эмоционально.

Заявления Каво Драгоне прозвучали после выступления министра обороны США Пита Хегсета на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Хегсет раскритиковал Европу и похвалил союзников США в Азии.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.

Пентагон подтвердил планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекнул на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.

