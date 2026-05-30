У НАТО запевнили, що не бачать кризи у відносинах зі США попри критику Європи з боку Трампа

Напруження між США та НАТО

Незважаючи на різку риторику адміністрації президента США Дональда Трампа щодо європейських партнерів, у НАТО не вважають, що це свідчить про погіршення відносин, і розраховують на реалізацію оновлених оборонних планів.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

НАТО має чіткий механізм оборонного планування

За його словами, європейські союзники вже реагують на вимоги Вашингтона щодо збільшення оборонних витрат і рухаються до виконання нових цілей Альянсу.

Також він зазначив, що НАТО має чіткий механізм оборонного планування, який дозволить країнам-членам поступово наростити необхідні спроможності та досягти цільового рівня витрат у 5% ВВП.

"У нас є процес оборонного планування НАТО, який надає нам необхідні можливості, і ми вчасно їх отримаємо", - наголосив Каво Драгоне.

Чи є драма у відносинах?

Він також підкреслив, що "з військової точки зору" у відносинах між НАТО та США немає жодних "драматичних ситуацій".

Коментуючи нещодавні інциденти з російськими безпілотниками, які порушували повітряний простір країн НАТО, Каво Драгоне закликав не реагувати на такі випадки "надмірно" емоційно.

Заяви Каво Драгоне прозвучали після виступу міністра оборони США Піта Гегсета на форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Гегсет розкритикував Європу та похвалив союзників США в Азії.
  • Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.
  • Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.

Топ коментарі
+1
Трампівська адміністрація не буде за вас воювати телепні тупоголові прокиньтеся
показати весь коментар
30.05.2026 14:19 Відповісти
+1
Европа вирішили перечекати рудого ідіота, і це правильно. Розумно. Тим більше що чекати недовго.
показати весь коментар
30.05.2026 14:30 Відповісти
+1
Розумієш - тут та сама проблема, зараз, як і в Україні: є, окремо, "Україна", і є "Блазень" з "блазенятами"... В у американців, те саме - є США, і є Трамп, з "трампенятами"...

- Куме, а чого Трампу не причеплять таку сталу кличку, як Зеленському, щоб всім було все зрозуміло, і точно характеризувало його єство?
- Та розумієте, йому підходить, найбільше, кличка "Блазень"... Але вона давно прилипла до Зеленського... Тому може виникнуть плутанина , як з "Вовою" - не знаєш, на кого подумать... Хіба що назвать його "Всесвітнім Блазнем?-
показати весь коментар
30.05.2026 15:21 Відповісти
Старший поводиться як слон в посудній лавці а так нічого страшного
показати весь коментар
30.05.2026 14:12 Відповісти
Я сумніваюся що ЄС сама за себе буде воювати 🐱
показати весь коментар
30.05.2026 14:27 Відповісти
Не бачать, а вона є.
показати весь коментар
30.05.2026 14:22 Відповісти
"Вы все говно ! "(с )и последующий плевок от Трампа. Приходится терпеть. Обидно, понимаю...
показати весь коментар
30.05.2026 14:24 Відповісти
Картонний фельдмаршал Джузеппе говорить ніби він керує економіками європейських країн.
показати весь коментар
30.05.2026 14:26 Відповісти
Ага, перечекає... на діджея.
показати весь коментар
30.05.2026 15:48 Відповісти
Які ж вони жалюгідні!
показати весь коментар
30.05.2026 14:40 Відповісти
 
 