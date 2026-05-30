У НАТО запевнили, що не бачать кризи у відносинах зі США попри критику Європи з боку Трампа

Незважаючи на різку риторику адміністрації президента США Дональда Трампа щодо європейських партнерів, у НАТО не вважають, що це свідчить про погіршення відносин, і розраховують на реалізацію оновлених оборонних планів.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

НАТО має чіткий механізм оборонного планування

За його словами, європейські союзники вже реагують на вимоги Вашингтона щодо збільшення оборонних витрат і рухаються до виконання нових цілей Альянсу.

Також він зазначив, що НАТО має чіткий механізм оборонного планування, який дозволить країнам-членам поступово наростити необхідні спроможності та досягти цільового рівня витрат у 5% ВВП.

"У нас є процес оборонного планування НАТО, який надає нам необхідні можливості, і ми вчасно їх отримаємо", - наголосив Каво Драгоне.

Чи є драма у відносинах?

Він також підкреслив, що "з військової точки зору" у відносинах між НАТО та США немає жодних "драматичних ситуацій".

Коментуючи нещодавні інциденти з російськими безпілотниками, які порушували повітряний простір країн НАТО, Каво Драгоне закликав не реагувати на такі випадки "надмірно" емоційно.

Заяви Каво Драгоне прозвучали після виступу міністра оборони США Піта Гегсета на форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

Що передувало?

Як повідомлялося, Гегсет розкритикував Європу та похвалив союзників США в Азії.

Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.

Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.

