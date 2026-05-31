Зеленский о Drone Deal с США: Нам нужно, чтобы Трамп сказал "да"

Украина до сих пор не имеет двустороннего соглашения о дронах с Соединенными Штатами, однако рассчитывает на его заключение.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью для Face the Nation, передает Цензор.НЕТ.

Соглашение с США

Так, Зеленский отметил, что Украина хотела заключить первое соглашение о дронах с Соединенными Штатами.

"США хотели протестировать все типы наших дронов. Мы согласились на то, как они хотели испытывать, использовать для тренировок и применять наши системы в воздухе, на земле и на море", - рассказал президент.

Однако он отметил, что у нас до сих пор нет двустороннего Drone Deal - крупного рамочного документа.

Drone Deals с другими странами

"Drone Deals, которые у нас есть, заключены с некоторыми странами Ближнего Востока и Европы, а сейчас мы готовим крупный Drone Deal с ЕС. Надеюсь, мы достигнем такого же соглашения с нашими американскими партнерами. Я на это рассчитываю. Американские компании обладают передовыми технологиями ИИ, которых у нас нет. Зато у нас есть многое, чего нет у них, благодаря нашему значительному опыту на поле боя", - сказал Зеленский.

По его словам, это сотрудничество может быть огромным - самым сильным в мире в своем роде.

"Нам нужно вести переговоры, а не просто говорить об этом. Сделать необходимые шаги и сделать это как можно быстрее. Для этого нам нужно, чтобы президент Трамп сказал "да"", - добавил президент.

Та дайте ж йому оголосити підписання якогось договору! Йому похвалитись нема чим!
показать весь комментарий
31.05.2026 21:54 Ответить
Роздасть по тисячі і всєго дєлов. Електорат в нього незламний, незламно-тупий
показать весь комментарий
31.05.2026 21:58 Ответить
От не того єврейського коліна наш Зе, що трампівські євреї не хотять з ним діло мати...
показать весь комментарий
31.05.2026 21:57 Ответить
А якого:
існує 12 колін (племен) Ізраїлю, які походять від 12 синів патріарха Якова (Ізраїля): [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8F 1, https://bond.svoboda.cx.ua/ukraincyam/de-12-kameniv-izrailyu.html 2, https://judaica.dp.ua/uk/article/blog/kto-byli-dvenadcat-kolen-izrailevyh 3]

Рувим, Симеон, Левій, Юда, Дан, Нефталим, Ґад, Ашер, Іссахар, Завулон.Останні два коліна утворені синами Йосипа - Манасією та Ефраїмом, хоча іноді в переліках згадується сам Йосип. [https://vue.gov.ua/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8F 1, https://bond.svoboda.cx.ua/ukraincyam/de-12-kameniv-izrailyu.html 2]
показать весь комментарий
31.05.2026 22:04 Ответить
сьомий
показать весь комментарий
31.05.2026 22:18 Ответить
Цілий вечір видає якісь заклинання
показать весь комментарий
31.05.2026 21:57 Ответить
Статист казати дієвого нема чого то як статист переказуэ новини та плани які не може виконати
показать весь комментарий
31.05.2026 22:02 Ответить
трампону глибоко по ую що собі думає Оманська ZеГнида
показать весь комментарий
31.05.2026 22:08 Ответить
Ішак колекціонує двосторонні угоди, від яких користі аж цілий нуль. Для цього мудака головне процес.
показать весь комментарий
31.05.2026 22:10 Ответить
Рибками гуппі легко керувати. Треба просто брехати не зупиняючись.
показать весь комментарий
31.05.2026 22:21 Ответить
За ядерну зброю, редкоземи ми отримали потужний собачій пеніс. Шось з дронів, тактика чи якісь програми може США потрібно, але не дуже. У них, наприклад, вже є морські лрони, тіпа нашої Магури, і не одна модель, є тіпа шахедів, про хорнети мовчу. Що там Зеля бажає напарить, невідомо.
показать весь комментарий
31.05.2026 22:20 Ответить
Виглядає дивно, коли ми віддали свою ядерну зброю головному ворогу країн НАТО, а країни НАТО нас за те зобов'язалися захищати...
показать весь комментарий
31.05.2026 22:33 Ответить
кому "нам"..міндічу штіллерману і Zегопкомпанії ?
показать весь комментарий
31.05.2026 22:21 Ответить
Не для того краснова презиком робили, щоб допомогами Україні.
показать весь комментарий
31.05.2026 22:32 Ответить
Треба трампоістерію від контори свого радника скасувати,перш за все.
А то вже дійшло до того,що цілими днями на тб,бездарі-експерти розжовують,який Тр.гуєвий,та через ші розмазали його зображення, поширюють його без тіні совісті на соцмережах і елект.виданнях.
показать весь комментарий
31.05.2026 22:32 Ответить
трампу не до тебе, юначе! він готується стати найкращим стендапером світу на святкуванні 250-річчя гамерики... (бо частина співочих колективів послала його за руським кораблем)...
показать весь комментарий
31.05.2026 22:48 Ответить
Чому ти не сказав рішуче "так" для підготовки України до повномасштабного вторгення? Це тобі українці будуть до самої смерті нагадувати
показать весь комментарий
31.05.2026 22:57 Ответить
 
 