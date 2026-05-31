Зеленский о Drone Deal с США: Нам нужно, чтобы Трамп сказал "да"

Украина до сих пор не имеет двустороннего соглашения о дронах с Соединенными Штатами, однако рассчитывает на его заключение.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью для Face the Nation, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Соглашение с США

Так, Зеленский отметил, что Украина хотела заключить первое соглашение о дронах с Соединенными Штатами.

"США хотели протестировать все типы наших дронов. Мы согласились на то, как они хотели испытывать, использовать для тренировок и применять наши системы в воздухе, на земле и на море", - рассказал президент.

Однако он отметил, что у нас до сих пор нет двустороннего Drone Deal - крупного рамочного документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США стремятся получить от Украины передачу технологий в рамках Drone Deal, - Bloomberg

Drone Deals с другими странами

"Drone Deals, которые у нас есть, заключены с некоторыми странами Ближнего Востока и Европы, а сейчас мы готовим крупный Drone Deal с ЕС. Надеюсь, мы достигнем такого же соглашения с нашими американскими партнерами. Я на это рассчитываю. Американские компании обладают передовыми технологиями ИИ, которых у нас нет. Зато у нас есть многое, чего нет у них, благодаря нашему значительному опыту на поле боя", - сказал Зеленский.

По его словам, это сотрудничество может быть огромным - самым сильным в мире в своем роде.

"Нам нужно вести переговоры, а не просто говорить об этом. Сделать необходимые шаги и сделать это как можно быстрее. Для этого нам нужно, чтобы президент Трамп сказал "да"", - добавил президент.

Читайте также: Зеленский очень заинтересован в подписании соглашения с США о дронах: Когда Трамп будет готов, я – точно буду