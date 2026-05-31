Зеленский о Drone Deal с США: Нам нужно, чтобы Трамп сказал "да"
Украина до сих пор не имеет двустороннего соглашения о дронах с Соединенными Штатами, однако рассчитывает на его заключение.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью для Face the Nation, передает Цензор.НЕТ.
Соглашение с США
Так, Зеленский отметил, что Украина хотела заключить первое соглашение о дронах с Соединенными Штатами.
"США хотели протестировать все типы наших дронов. Мы согласились на то, как они хотели испытывать, использовать для тренировок и применять наши системы в воздухе, на земле и на море", - рассказал президент.
Однако он отметил, что у нас до сих пор нет двустороннего Drone Deal - крупного рамочного документа.
Drone Deals с другими странами
"Drone Deals, которые у нас есть, заключены с некоторыми странами Ближнего Востока и Европы, а сейчас мы готовим крупный Drone Deal с ЕС. Надеюсь, мы достигнем такого же соглашения с нашими американскими партнерами. Я на это рассчитываю. Американские компании обладают передовыми технологиями ИИ, которых у нас нет. Зато у нас есть многое, чего нет у них, благодаря нашему значительному опыту на поле боя", - сказал Зеленский.
По его словам, это сотрудничество может быть огромным - самым сильным в мире в своем роде.
"Нам нужно вести переговоры, а не просто говорить об этом. Сделать необходимые шаги и сделать это как можно быстрее. Для этого нам нужно, чтобы президент Трамп сказал "да"", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
існує 12 колін (племен) Ізраїлю, які походять від 12 синів патріарха Якова (Ізраїля): [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8F 1, https://bond.svoboda.cx.ua/ukraincyam/de-12-kameniv-izrailyu.html 2, https://judaica.dp.ua/uk/article/blog/kto-byli-dvenadcat-kolen-izrailevyh 3]
Рувим, Симеон, Левій, Юда, Дан, Нефталим, Ґад, Ашер, Іссахар, Завулон.Останні два коліна утворені синами Йосипа - Манасією та Ефраїмом, хоча іноді в переліках згадується сам Йосип. [https://vue.gov.ua/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8F 1, https://bond.svoboda.cx.ua/ukraincyam/de-12-kameniv-izrailyu.html 2]
А то вже дійшло до того,що цілими днями на тб,бездарі-експерти розжовують,який Тр.гуєвий,та через ші розмазали його зображення, поширюють його без тіні совісті на соцмережах і елект.виданнях.