Зеленский очень заинтересован в подписании соглашения с США относительно дронов: "Когда Трамп будет готов, я — точно буду"

Президент Владимир Зеленский заявил, что очень заинтересован в подписании соглашения о дронах с близким партнером Украины — Соединенными Штатами Америки.

Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

О чем идет речь

"Еще год назад мы предлагали Drone Deal Соединенным Штатам Америки, потому что они наш приоритетный партнер", — сказал президент.

Он отметил, что соглашение предусматривает не только дроны-перехватчики. В нем, прежде всего, морские и дальнобойные дроны, проверенные войной. Также туда входит пакет обмена важными знаниями, тренировки и т.д.

Читайте также: Зеленский назвал страны, с которыми Украина запускает совместное производство дронов

Соглашение будет обсуждаться на встрече в США

"Я очень заинтересован в подписании этого соглашения с нашим близким партнером – Соединенными Штатами Америки. Поэтому, когда президент Трамп будет готов, я точно буду готов. Наша переговорная группа будет обсуждать этот вопрос на встрече в США", – отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, сейчас США будут более склонны к подписанию соглашения о дронах с Украиной, — Зеленский

