Зеленский очень заинтересован в подписании соглашения с США относительно дронов: "Когда Трамп будет готов, я — точно буду"
Президент Владимир Зеленский заявил, что очень заинтересован в подписании соглашения о дронах с близким партнером Украины — Соединенными Штатами Америки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами.
О чем идет речь
"Еще год назад мы предлагали Drone Deal Соединенным Штатам Америки, потому что они наш приоритетный партнер", — сказал президент.
Он отметил, что соглашение предусматривает не только дроны-перехватчики. В нем, прежде всего, морские и дальнобойные дроны, проверенные войной. Также туда входит пакет обмена важными знаниями, тренировки и т.д.
Соглашение будет обсуждаться на встрече в США
"Я очень заинтересован в подписании этого соглашения с нашим близким партнером – Соединенными Штатами Америки. Поэтому, когда президент Трамп будет готов, я точно буду готов. Наша переговорная группа будет обсуждать этот вопрос на встрече в США", – отметил Зеленский.
Что предшествовало
- Ранее Владимир Зеленский отмечал, что Украина предлагала США передать свои технологии и дроны для борьбы с иранскими беспилотниками. Соглашение "Drone Deal" пока не подписали, а отложили.
- Позже Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.
- Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.
- В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока "ничего не сделала", чтобы помочь США в операции против Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки вже цих іграшок було... не перерахувати...
А коли вскриються оборудки друзів Зеленського, то дивись ще й в якийсь корупційний скандал потраплять.