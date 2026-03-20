Новости Дроны-перехватчики Сотрудничество Украины и США
Зеленский очень заинтересован в подписании соглашения с США относительно дронов: "Когда Трамп будет готов, я — точно буду"

Зеленский о соглашении с США по дронам

Президент Владимир Зеленский заявил, что очень заинтересован в подписании соглашения о дронах с близким партнером Украины — Соединенными Штатами Америки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

О чем идет речь

"Еще год назад мы предлагали Drone Deal Соединенным Штатам Америки, потому что они наш приоритетный партнер", — сказал президент.

Он отметил, что соглашение предусматривает не только дроны-перехватчики. В нем, прежде всего, морские и дальнобойные дроны, проверенные войной. Также туда входит пакет обмена важными знаниями, тренировки и т.д.

Соглашение будет обсуждаться на встрече в США

"Я очень заинтересован в подписании этого соглашения с нашим близким партнером – Соединенными Штатами Америки. Поэтому, когда президент Трамп будет готов, я точно буду готов. Наша переговорная группа будет обсуждать этот вопрос на встрече в США", – отметил Зеленский.

Что предшествовало

Топ комментарии
Нова іграшка - угода зі США щодо дронів.
Скільки вже цих іграшок було... не перерахувати...
20.03.2026 20:04 Ответить
Чим би не займатися, аби не по суті.
20.03.2026 20:07 Ответить
Піонер Зеленський готовий прийняти з будь-якої сторони!
20.03.2026 20:10 Ответить
Нова іграшка - угода зі США щодо дронів.
Скільки вже цих іграшок було... не перерахувати...
20.03.2026 20:04 Ответить
20.03.2026 20:30 Ответить
Трамп буде готовий коли його попруть вперед ногами
20.03.2026 20:04 Ответить
чорт.
20.03.2026 20:07 Ответить
Чим би не займатися, аби не по суті.
20.03.2026 20:07 Ответить
Трамп також зацікавлений в одній угоді...
20.03.2026 20:08 Ответить
А навіщо угоду ? В продавати без угоди не можна ? У нас є якась угода з Швецією або з Нідерландами?
20.03.2026 20:08 Ответить
Піонер Зеленський готовий прийняти з будь-якої сторони!
20.03.2026 20:10 Ответить
Через декілька місяців війнив Ірані США зможе тільки дулю в кишені запропонувати замість допомоги і "стратегічного партнерства". Знаємо ми це "партнерство" - "що твего те й мего, а що мего тобі зась до тего". Цим скористаються всі тоталітарні режими - іранці, корейці, кацапи, китайці. Ми є свідками виникнення нового світового порядку. Трамп, якщо його не приберуть прямо зараз, схоже, таки доконає США. Звикайте до цього.
20.03.2026 20:11 Ответить
Обісранний з ніг до голови Трампом Бубочка не полишає надій, що Трамп його полюбить. Американці вже використовують в Ірані Low-cost Uncrewed Combat Attack System (Недорога безпілотна бойова ударна система - LUCAS) неліцензійну копією "Шахеда-136", зробити інші дрони для них не проблема. Ударний морський безпілотник Muskie M18 у них вже є, просто питання при наявность ракет та торпед навіщо він їм. Про те і Трамп каже, відійди, розбійник.
20.03.2026 20:15 Ответить
Сейчас Трамп вступил по полной в "Эпическую ярость". Выписываются чеки на десятки(в перспективе сотни) миллиардов, не до дронов. Из Украины уж точно.
20.03.2026 20:15 Ответить
Трамп знає де знаходиться Китай, навіщо йому Зеленський, щоб купляти через нього китайські мікросхеми?
20.03.2026 20:18 Ответить
Це ЧМО напрацювання наших інженерів і конструктурів віддати за безплатно а потім ми будемо викупляти наші-ж патенти .
20.03.2026 20:20 Ответить
Ну, одну угоду, про здачу рідкоземельних, йосько вже злив...
20.03.2026 20:20 Ответить
Переслідує Трампа як якийсь сексуальний маніяк.
20.03.2026 20:21 Ответить
Это любовь. Бегает, как за родным батей, заглядывает в глаза и ждёт одобрения. Детские комплексы.
20.03.2026 20:44 Ответить
Да, карт у Трампа нет, пора ему подписывать соглашение с Украиной.
20.03.2026 20:22 Ответить
Литвин с дерьмаком уже що попало для бонопарда пишуть щоб той зачитував для хмарафона
20.03.2026 20:24 Ответить
Якись дурбецол,ну є зацікавленість в шейхів-працюй з ними з вигодою для країни,постав того пелехатого на ігнор,а там видно буде.Нєєєє треба без мила в ср..ку лізти.
20.03.2026 20:27 Ответить
У шейхів є тільки гроші, а гроші йому Європа і так дає. Зеленському треба зброя від США для вічної війни, а зброї немає ні в шейхів, ні в Європи. Тому Зеленський буде лізти без мила саме до американців.
20.03.2026 20:45 Ответить
Ой...я вас умоляю.Трамп за гроші гопака станцює.
20.03.2026 20:46 Ответить
Как пацан мелкий среди старших во дворе - суетится, показывает свою значимость и тешит ЧСВ, что тусит в компании взрослых дядек. Шестерит как может.
20.03.2026 20:47 Ответить
його женуть в шию з американського дому,а воно з єхидною усмішкою сує "шнобель" у вікно
20.03.2026 20:39 Ответить
Как харашо в странє зєлєнскай жить! Как харашо в странє Зєлєнскім бить!
20.03.2026 20:42 Ответить
Трампу дрон дил не потрібен йому тільки би по пись дил і нічого іншого
20.03.2026 20:57 Ответить
Ніколи не аарто пропонувать допомогу тим хто не хоче її попросять тоді подумай давать чи ні кому луже потрібна допомога сам попросить
20.03.2026 21:01 Ответить
Нащо це США? Вони вже давно зрозуміли що Україна і її влада токсичні. Замість зв'язуватись з незрозуміло чим їм простіше самим виробляти. А то завтра Зеленський почне розказувати як він врятував США і просити все підряд. Вони ж не дурні, прекрасно розуміють що заплатять за цю допомогу, невідомо наскільки потрібну, більшу ціну в результаті.
А коли вскриються оборудки друзів Зеленського, то дивись ще й в якийсь корупційний скандал потраплять.
20.03.2026 21:07 Ответить
 
 