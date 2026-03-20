Все, что делает Зеленский, — это политический пиар. Украина нам никак не помогла, — Трамп
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что "иметь дело" с президентом Украины Владимиром Зеленским сложнее, чем с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом Трамп заявил в интервью американскому кабельному телеканалу MS NOW, передает Цензор.НЕТ.
О Зеленском и помощи Украине
По его словам, Украина пока "ничего не сделала", чтобы помочь США в операции против Ирана.
"Все, что Зеленский говорит о помощи Украины для США, он делает это только в политических целях и для политического пиара. Они ничего не сделали. С Зеленским очень сложно решать вопросы. С ним сложнее вести дела, чем с Путиным", — утверждает Трамп.
Президент США добавил, что доверяет российскому диктатору больше, чем "любому из европейских союзников".
О НАТО
Глава Белого дома также выразил недовольство действиями стран НАТО, в частности, в поддержке Украины.
"Трамп сказал, что союзники по НАТО ничего для этого не сделали", — цитирует телеканал заявление Трампа.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.
- Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.
так шо нэхай пиар, алэ якщо вин комусь внагоди, то хай будэ.
Невже Зеленський переблазнював самого Трампа?
Так тобі ж, дурню, пропонували допомогу - а ти, демонстративно, відмовився...
Два чоботи, - пара!
На відміну від України, )(уйло допомогає США вбивати американських вояк в операції проти Ірану.
Просто, за гру )(ером на роялі кримінальна відповідальнісь "не світить", на відміну від розваг на відомому острові.
Усе що треба знати про рудого *****. Для деяких же місцевих головне-що зеклоуна у лайно макнули. Разом з Україною та Європою.
Неужели? А не потому ли что он с пуйлом заодно, и от того у них полный взаимный фирштейн?
Українські військові консультанти з антидронної ППО виявилися "не потрібними" Трампу? Але потрібними Пентагону і країнам Перської затоки , яких саме Трамп виявився нездатним захистити від ударів іранських шахедів, удосконалених технічно і тактично союзником Ірану і другом Трампа- військовим злочинцем путлєром. Починаючи військову операцію, разом з Ізраїлем, Трамп не передбачив, не спланував і не забезпечив захист країн Перської затоки, яки підтримали Трампа, надали згоду на використання військових баз США на власній території для війни проти Ірану, за що Іран зробив ці країни заручниками.
США та Ізраїль наносять тепер відчутні удари по інфраструктурі Ірану, а Іран "у відповідь" нищить інфраструктуру країн -заручників. США та Ізраїлем не врахована була недостатня готовність і обмежені можливості країн Перської затоки самостійно захистити свою інфраструктуру від повітряних ударів Ірану. Саме через відсутність ефективної ППО, зокрема -антидронової, деякі країни Перської затоки звернулися по допомогу до України. І допомога по захисту від шахедів вже надається Україною.