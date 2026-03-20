Все, что делает Зеленский, — это политический пиар. Украина нам никак не помогла, — Трамп

Трамп и Зеленский

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что "иметь дело" с президентом Украины Владимиром Зеленским сложнее, чем с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Трамп заявил в интервью американскому кабельному телеканалу MS NOW, передает Цензор.НЕТ.

О Зеленском и помощи Украине

По его словам, Украина пока "ничего не сделала", чтобы помочь США в операции против Ирана.

"Все, что Зеленский говорит о помощи Украины для США, он делает это только в политических целях и для политического пиара. Они ничего не сделали. С Зеленским очень сложно решать вопросы. С ним сложнее вести дела, чем с Путиным", — утверждает Трамп.

Президент США добавил, что доверяет российскому диктатору больше, чем "любому из европейских союзников".

О НАТО

Глава Белого дома также выразил недовольство действиями стран НАТО, в частности, в поддержке Украины.

"Трамп сказал, что союзники по НАТО ничего для этого не сделали", — цитирует телеканал заявление Трампа.

Як ця дурнувата трампівська "метода" - "Стій там - іди сюди...", задовбала весь світ! То заявляв, що йому допомога не потрібна, від України - то зараз дорікає, що йому "не допомагають"...
Так тобі ж, дурню, пропонували допомогу - а ти, демонстративно, відмовився...
20.03.2026 19:03 Ответить
" Україна поки "не зробила нічого", щоб допомогти США в операції проти Ірану. "

На відміну від України, )(уйло допомогає США вбивати американських вояк в операції проти Ірану.
20.03.2026 19:05 Ответить
Смачно Трамп и прямо в Зегевару. Мало благодарил, наверно...
20.03.2026 19:00 Ответить
Смачно Трамп и прямо в Зегевару. Мало благодарил, наверно...
20.03.2026 19:00 Ответить
но так если почесному разобраться, то украина и не штатам помогает, а брацким семитским нациям которых персы шахедами кошмарят за проделки одного рыжего клоуна.
так шо нэхай пиар, алэ якщо вин комусь внагоди, то хай будэ.
20.03.2026 19:05 Ответить
Точно так, зеля такий, що сам тирить. Трамп про це знає, і що не хоче ділитися.
20.03.2026 19:08 Ответить
Не в Зегевару,а в український народ.
20.03.2026 19:13 Ответить
А відколи то український народ уособлюється в тій ЗЕсрані? Яким боком воно, то гидке і недолуге зелене створіння до українського народу?
20.03.2026 19:16 Ответить
Про тебе за кордоном не знає ніхто , а Президент - уособлення держави .
20.03.2026 19:35 Ответить
Тут він не лише зегевару, а всіх довбнів що за нього голосували в лайно мокнув, по самі 73%👌
20.03.2026 19:14 Ответить
Не люблю зеленского. Ну тут дело не в нём. Трамп просто ненавидит Украину. Так бывает. Необъяснимая патология. Одна из причин-что Украина никак не капитулирует перед Плешивым. А трампу этого бы хотелось. Шо маемо.
20.03.2026 19:14 Ответить
"Патологія" пояснюється просто - працювати треба з усіма політиками за кордоном . Довго , наполегливо і системно . Раша це робить весь час , а Україна - ні ... от і все .
20.03.2026 19:37 Ответить
Як би зелений мерзотник мовчав то булоб краще
20.03.2026 19:01 Ответить
Ух, Трамп якісно макнув шмаркатого макітрою в золотий(?) унітаз.
20.03.2026 19:01 Ответить
Трамп недолюблює Зеленського тому, що й сам такий же піарщик.
Невже Зеленський переблазнював самого Трампа?
20.03.2026 19:02 Ответить
Трамп недолюблює зеленського за те що не капітулював та не дозволив трампу мати пісділ з його кумиром-******.
20.03.2026 19:21 Ответить
Старий маразматик лепить вже аби що..завтра взагалі скаже як пуйло - а що є така країна Україна???
20.03.2026 19:06 Ответить
путлєр друге діло - свій хлопець а Зеля тріпло - Трамп
20.03.2026 19:03 Ответить
Зеленський з єрмаком і татаровим, це не Україна, як і Трамп з вітькоффом і зятьковим, це не США!!!
Два чоботи, - пара!
20.03.2026 19:04 Ответить
А він що зробив для європейців ? Ввів незаконні мита, а тепер зрозумів що європейці йому потрібні і каже що то не його вина що від нього всі відвернулись. Всім погрожує, Навіть Канаді і Кубі. Вже забув про Гренландію як обісрався. Тепер хоче щоб інші розгрібали то що він нагадив. Як тільки розгребуть знову будуть мита, Куба, Гренландія, Канада ..... Зеленський і дальше по списку.
20.03.2026 19:07 Ответить
Ну, Кубу давно пора позбавити комуно-диктаторського режиму…
20.03.2026 19:36 Ответить
що Зе, що Трамп, - обидва збоченці.
Просто, за гру )(ером на роялі кримінальна відповідальнісь "не світить", на відміну від розваг на відомому острові.
20.03.2026 19:09 Ответить
це руде чортішо вже давно обрало сторону ! куйло , орбан та інші покидьки у нього - гарні хлопці , а зеленський, макрон та інші політики - невдахи та брехуни .. Фінал у рудого калігули буде ще той )
20.03.2026 19:11 Ответить
Старий маразматик !
20.03.2026 19:14 Ответить
Коли Фред Трамп, батько Дональда, став некерованим через хворобу Альцгеймера, для нього обладнали фальшивий офіс з секретарками і обслугою, де він читав та підписував документи, керував усім. Тож, мабуть, настав час обладнувати ще один такий офіс...
20.03.2026 19:21 Ответить
та в нього з першого дня все тільки піар та збагачення себе любимого та його компашки.
20.03.2026 19:14 Ответить
ДЕБІЛ!!!
20.03.2026 19:14 Ответить
Ось і прилипла в історії я ж не Лох, та ні Лох, ганьба...
20.03.2026 19:15 Ответить
В американсього шизоїда знову загострення !
20.03.2026 19:16 Ответить
Що, Україна (тут справа не в тому, хто президент) повинна дякувати і допомагати Трампу в його авантюрі, яка в багатьох аспектах на користь його другу валодьє, якому той "довіряє"? До речі це не новина, йому ближчі диктатори, тому що він сам мріє одноосібно правити США і ненавидить демократію.
20.03.2026 19:18 Ответить
Рудий генератор випадкових фраз тільки що довів теорію ймовірності: «Ймовірність будь-якої події не дорівнює нулю.»
20.03.2026 19:20 Ответить
"Президент США додав, що довіряє російському диктатору більше, ніж "будь-якому з європейських союзників".
Усе що треба знати про рудого *****. Для деяких же місцевих головне-що зеклоуна у лайно макнули. Разом з Україною та Європою.
20.03.2026 19:22 Ответить
божевільний тиран - агент кремля - сексуальний злочинец та просто підар ! іди до біса разом з )(уйлом !
20.03.2026 19:23 Ответить
Так ***** ж твій подЄльнік та патрон. Історія таких підАрів в президентах США ще не знала.
20.03.2026 19:23 Ответить
скоро трампушку посадять в сша-ще не довго йому гавкать
20.03.2026 19:25 Ответить
Донні,да відсмокчи вже в ***** на людях,годі це скривати,всі знають.
20.03.2026 19:28 Ответить
Долбо...об,якщо ху...лу довіряєш більше чим союзникам це лишній раз доказує що ти на гачку у кремля, або тебе використовують в темну.путін тобою круте як циган сонцем.
20.03.2026 19:28 Ответить
Тут він правий. Шкода, що нарід ще то не зрозумів.
20.03.2026 19:29 Ответить
"мати справу" з президентом України Володимиром Зеленським складніше, ніж з Путіним" - no shit!
Неужели? А не потому ли что он с пуйлом заодно, и от того у них полный взаимный фирштейн?
20.03.2026 19:30 Ответить
Та ясно, що з путіним легше. Обмін розвідданними - все просто. Ви допомагаєте нам вбивати русню - русня допомагає Ірану вбивати американців. Все просто.
20.03.2026 19:31 Ответить
А що ще може гавунути "БОЛОНКА ПУТІНА" (презид. Байден)? Портрет окурка вже висить в цитаделі демократії, на видному місці. Зразу видно відповідь на питання "Ви чиїх будете"?
20.03.2026 19:31 Ответить
Якщо бути чесними, то Зеленський переграє, надто переграє, але де ще знайти такого кмітливого. Щодо Трампа існує інше питання, яке йому не сподобається, це за скільки його купили росіяни, що він так гарно про них думає? Зауважу, що Трамп має статки і просто так його не купити. Україна в стані неоголошеної війни збоку росії, поясніть це Трампу, що він робе величезну помилку, допомогаючи путіну.. Боюсь це все закінчиться ядерним пзд...ом. Булоб бажання.
20.03.2026 19:32 Ответить
Епштейн Трамплін себе за Енштейна рахує..але воно Альцгеймер і провокатор.. Провокує ЗЕ на грубість...Знову про 350 лярдів нагадав
20.03.2026 19:33 Ответить
а ты нам свои корисни копалини переписал???
20.03.2026 19:34 Ответить
Знову оманського ішака Трамп окунає в гівно. Як там тобі Вовочка, комфортно? Хоча конечно рудий педофіл і всю Україну теж опускає. Ц епечальний факт. Но ми віримо в потужні гарантії безпеки, так?
20.03.2026 19:36 Ответить
"про допомогу України для США, він робить це лише у політичних цілях та для політичного піару. Вони нічого не зробили. Із Зеленським дуже складно вирішувати питання. Із ним складніше вести справи, ніж з Путіним. Трамп висловив більше довіри до Путіна, ніж до кого-небудь із наших європейських союзників" Джерело: https://censor.net/ua/n3606333

Українські військові консультанти з антидронної ППО виявилися "не потрібними" Трампу? Але потрібними Пентагону і країнам Перської затоки , яких саме Трамп виявився нездатним захистити від ударів іранських шахедів, удосконалених технічно і тактично союзником Ірану і другом Трампа- військовим злочинцем путлєром. Починаючи військову операцію, разом з Ізраїлем, Трамп не передбачив, не спланував і не забезпечив захист країн Перської затоки, яки підтримали Трампа, надали згоду на використання військових баз США на власній території для війни проти Ірану, за що Іран зробив ці країни заручниками.
США та Ізраїль наносять тепер відчутні удари по інфраструктурі Ірану, а Іран "у відповідь" нищить інфраструктуру країн -заручників. США та Ізраїлем не врахована була недостатня готовність і обмежені можливості країн Перської затоки самостійно захистити свою інфраструктуру від повітряних ударів Ірану. Саме через відсутність ефективної ППО, зокрема -антидронової, деякі країни Перської затоки звернулися по допомогу до України. І допомога по захисту від шахедів вже надається Україною.
20.03.2026 19:37 Ответить
 
 