Все, что делает Зеленский, — это политический пиар. Украина нам никак не помогла, — Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что "иметь дело" с президентом Украины Владимиром Зеленским сложнее, чем с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Трамп заявил в интервью американскому кабельному телеканалу MS NOW, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О Зеленском и помощи Украине

По его словам, Украина пока "ничего не сделала", чтобы помочь США в операции против Ирана.

"Все, что Зеленский говорит о помощи Украины для США, он делает это только в политических целях и для политического пиара. Они ничего не сделали. С Зеленским очень сложно решать вопросы. С ним сложнее вести дела, чем с Путиным", — утверждает Трамп.

Президент США добавил, что доверяет российскому диктатору больше, чем "любому из европейских союзников".

О НАТО

Глава Белого дома также выразил недовольство действиями стран НАТО, в частности, в поддержке Украины.

"Трамп сказал, что союзники по НАТО ничего для этого не сделали", — цитирует телеканал заявление Трампа.

Что предшествовало?