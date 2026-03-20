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Новини Трамп про війну в Україні Трамп про Зеленського Заяви Трампа
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Усе, що робить Зеленський – це політичний піар. Україна нам ніяк не допомогла, - Трамп

Трамп та Зеленський

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що "мати справу" з президентом України Володимиром Зеленським складніше, ніж з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю американському кабельному телеканалу MS NOW, передає Цензор.НЕТ.

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Про Зеленського та допомогу України

За його словами, Україна поки "не зробила нічого", щоб допомогти США в операції проти Ірану.

"Усе, що Зеленський каже про допомогу України для США, він робить це лише у політичних цілях та для політичного піару. Вони нічого не зробили. Із Зеленським дуже складно вирішувати питання. Із ним складніше вести справи, ніж з Путіним", - стверджує Трамп.

Президент США додав, що довіряє російському диктатору більше, ніж "будь-якому з європейських союзників".

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Про НАТО

Очільник Білого дому також висловив невдоволення діями країн НАТО, зокрема, у підтримці України.

"Трамп сказав, що союзники по НАТО нічого для цього не зробили", - цитує телеканал заяву Трампа.

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Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (28174) путін володимир (25529) Трамп Дональд (9019) війна в Україні (8613)
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Топ коментарі
+53
Як ця дурнувата трампівська "метода" - "Стій там - іди сюди...", задовбала весь світ! То заявляв, що йому допомога не потрібна, від України - то зараз дорікає, що йому "не допомагають"...
Так тобі ж, дурню, пропонували допомогу - а ти, демонстративно, відмовився...
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20.03.2026 19:03 Відповісти
+44
" Україна поки "не зробила нічого", щоб допомогти США в операції проти Ірану. "

На відміну від України, )(уйло допомогає США вбивати американських вояк в операції проти Ірану.
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20.03.2026 19:05 Відповісти
+43
Не люблю зеленского. Ну тут дело не в нём. Трамп просто ненавидит Украину. Так бывает. Необъяснимая патология. Одна из причин-что Украина никак не капитулирует перед Плешивым. А трампу этого бы хотелось. Шо маемо.
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20.03.2026 19:14 Відповісти

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