Усе, що робить Зеленський – це політичний піар. Україна нам ніяк не допомогла, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що "мати справу" з президентом України Володимиром Зеленським складніше, ніж з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю американському кабельному телеканалу MS NOW, передає Цензор.НЕТ.

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Про Зеленського та допомогу України

За його словами, Україна поки "не зробила нічого", щоб допомогти США в операції проти Ірану.

"Усе, що Зеленський каже про допомогу України для США, він робить це лише у політичних цілях та для політичного піару. Вони нічого не зробили. Із Зеленським дуже складно вирішувати питання. Із ним складніше вести справи, ніж з Путіним", - стверджує Трамп.

Президент США додав, що довіряє російському диктатору більше, ніж "будь-якому з європейських союзників".

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Про НАТО

Очільник Білого дому також висловив невдоволення діями країн НАТО, зокрема, у підтримці України.

"Трамп сказав, що союзники по НАТО нічого для цього не зробили", - цитує телеканал заяву Трампа.

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