Усе, що робить Зеленський – це політичний піар. Україна нам ніяк не допомогла, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що "мати справу" з президентом України Володимиром Зеленським складніше, ніж з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це Трамп заявив в інтерв’ю американському кабельному телеканалу MS NOW, передає Цензор.НЕТ.
Про Зеленського та допомогу України
За його словами, Україна поки "не зробила нічого", щоб допомогти США в операції проти Ірану.
"Усе, що Зеленський каже про допомогу України для США, він робить це лише у політичних цілях та для політичного піару. Вони нічого не зробили. Із Зеленським дуже складно вирішувати питання. Із ним складніше вести справи, ніж з Путіним", - стверджує Трамп.
Президент США додав, що довіряє російському диктатору більше, ніж "будь-якому з європейських союзників".
Про НАТО
Очільник Білого дому також висловив невдоволення діями країн НАТО, зокрема, у підтримці України.
"Трамп сказав, що союзники по НАТО нічого для цього не зробили", - цитує телеканал заяву Трампа.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
- Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.
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Так тобі ж, дурню, пропонували допомогу - а ти, демонстративно, відмовився...
На відміну від України, )(уйло допомогає США вбивати американських вояк в операції проти Ірану.