Зеленський дуже зацікавлений підписати угоду зі США щодо дронів: Коли Трамп буде готовий, я - точно буду
Президент Володимир Зеленський заявив, що дуже зацікавлений підписати угоду щодо дронів із близьким партнером України – Сполученими Штатами Америки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.
Про що йдеться
"Ще рік тому ми пропонували Drone Deal Сполученим Штатам Америки, тому що вони наш пріоритетний партнер", - сказав президент.
Він зауважив, що угода передбачає не лише дрони-перехоплювачі. У ній передусім морські та далекобійні дрони, які перевірені війною. Також туди входить пакет обміну важливими знаннями, тренування тощо.
Угода обговорюватиметься на зустрічі в США
"Я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером – Сполученими Штатами Америки. Тому, коли Президент Трамп буде готовий, я точно буду готовий. Наша переговорна група буде обговорювати це питання на зустрічі в США", - зазначив Зеленський.
Що передувало
- Раніше Володимир Зеленський зазначав, що Україна пропонувала США передати свої технології та дрони для боротьби з іранськими безпілотниками. Угоду "Drone Deal" поки не підписали, а відтермінували.
- Пізніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
- Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.
- Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, Україна поки "не зробила нічого", щоб допомогти США в операції проти Ірану.
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