Зеленський дуже зацікавлений підписати угоду зі США щодо дронів: Коли Трамп буде готовий, я - точно буду

Президент Володимир Зеленський заявив, що дуже зацікавлений підписати угоду щодо дронів із близьким партнером України – Сполученими Штатами Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

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Про що йдеться

"Ще рік тому ми пропонували Drone Deal Сполученим Штатам Америки, тому що вони наш пріоритетний партнер", - сказав президент.

Він зауважив, що угода передбачає не лише дрони-перехоплювачі. У ній передусім морські та далекобійні дрони, які перевірені війною. Також туди входить пакет обміну важливими знаннями, тренування тощо.

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Угода обговорюватиметься на зустрічі в США

"Я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером – Сполученими Штатами Америки. Тому, коли Президент Трамп буде готовий, я точно буду готовий. Наша переговорна група буде обговорювати це питання на зустрічі в США", - зазначив Зеленський.

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