Зеленський про Drone Deal зі США: Нам потрібно, щоб Трамп сказав "так"

Україна досі не має двосторонньої Drone Deal зі Сполученими Штатами, однак розраховує на її укладення.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для Face the Nation, передає Цензор.НЕТ.

Угода зі США

Так, Зеленський зазначив, що Україна хотіла укласти першу Drone Deal зі Сполученими Штатами.

"США хотіли протестувати всі типи наших дронів. Ми погодилися на те, як вони хотіли випробовувати, використовувати для тренувань та застосовувати наші системи в повітрі, на землі та на морі", - розповів президент.

Однак, він зауважив, що ми досі не маємо двосторонньої Drone Deal – великого рамкового документа.

Drone Deals з іншими країнами

"Drone Deals, які ми маємо, укладені з деякими країнами Близького Сходу та Європи, а зараз ми готуємо велику Drone Deal з ЄС. Сподіваюся, ми досягнемо такої самої угоди з нашими американськими партнерами. Я на це розраховую. Американські компанії мають передові технології ШІ, яких немає в нас. Натомість ми маємо багато того, чого немає в них, завдяки нашому значному досвіду на полі бою", - пояснив Зеленський.

За його словами, ця співпраця може бути величезною – найсильнішою у світі у своєму роді.

"Нам потрібно вести переговори, а не просто говорити про це. Зробити необхідні кроки й зробити це якнайшвидше. Для цього нам потрібно, щоб Президент Трамп сказав "так"", - додав президент.

