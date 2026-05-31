952 15

Зеленський про Drone Deal зі США: Нам потрібно, щоб Трамп сказав "так"

Україна досі не має двосторонньої Drone Deal зі Сполученими Штатами, однак розраховує на її укладення.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для Face the Nation, передає Цензор.НЕТ.

Угода зі США

Так, Зеленський зазначив, що Україна хотіла укласти першу Drone Deal зі Сполученими Штатами.

"США хотіли протестувати всі типи наших дронів. Ми погодилися на те, як вони хотіли випробовувати, використовувати для тренувань та застосовувати наші системи в повітрі, на землі та на морі", - розповів президент.

Однак, він зауважив, що ми досі не маємо двосторонньої Drone Deal – великого рамкового документа.

Drone Deals з іншими країнами

"Drone Deals, які ми маємо, укладені з деякими країнами Близького Сходу та Європи, а зараз ми готуємо велику Drone Deal з ЄС. Сподіваюся, ми досягнемо такої самої угоди з нашими американськими партнерами. Я на це розраховую. Американські компанії мають передові технології ШІ, яких немає в нас. Натомість ми маємо багато того, чого немає в них, завдяки нашому значному досвіду на полі бою", - пояснив Зеленський.

За його словами, ця співпраця може бути величезною – найсильнішою у світі у своєму роді.

"Нам потрібно вести переговори, а не просто говорити про це. Зробити необхідні кроки й зробити це якнайшвидше. Для цього нам потрібно, щоб Президент Трамп сказав "так"", - додав президент.

Топ коментарі
Та дайте ж йому оголосити підписання якогось договору! Йому похвалитись нема чим!
31.05.2026 21:54 Відповісти
Цілий вечір видає якісь заклинання
31.05.2026 21:57 Відповісти
Статист казати дієвого нема чого то як статист переказуэ новини та плани які не може виконати
31.05.2026 22:02 Відповісти
31.05.2026 21:54 Відповісти
Роздасть по тисячі і всєго дєлов. Електорат в нього незламний, незламно-тупий
31.05.2026 21:58 Відповісти
От не того єврейського коліна наш Зе, що трампівські євреї не хотять з ним діло мати...
31.05.2026 21:57 Відповісти
А якого:
існує 12 колін (племен) Ізраїлю, які походять від 12 синів патріарха Якова (Ізраїля): [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8F 1, https://bond.svoboda.cx.ua/ukraincyam/de-12-kameniv-izrailyu.html 2, https://judaica.dp.ua/uk/article/blog/kto-byli-dvenadcat-kolen-izrailevyh 3]

Рувим, Симеон, Левій, Юда, Дан, Нефталим, Ґад, Ашер, Іссахар, Завулон.Останні два коліна утворені синами Йосипа - Манасією та Ефраїмом, хоча іноді в переліках згадується сам Йосип. [https://vue.gov.ua/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8F 1, https://bond.svoboda.cx.ua/ukraincyam/de-12-kameniv-izrailyu.html 2]
31.05.2026 22:04 Відповісти
сьомий
31.05.2026 22:18 Відповісти
Цілий вечір видає якісь заклинання
31.05.2026 21:57 Відповісти
Статист казати дієвого нема чого то як статист переказуэ новини та плани які не може виконати
31.05.2026 22:02 Відповісти
трампону глибоко по ую що собі думає Оманська ZеГнида
31.05.2026 22:08 Відповісти
Ішак колекціонує двосторонні угоди, від яких користі аж цілий нуль. Для цього мудака головне процес.
31.05.2026 22:10 Відповісти
Рибками гуппі легко керувати. Треба просто брехати не зупиняючись.
31.05.2026 22:21 Відповісти
За ядерну зброю, редкоземи ми отримали потужний собачій пеніс. Шось з дронів, тактика чи якісь програми може США потрібно, але не дуже. У них, наприклад, вже є морські лрони, тіпа нашої Магури, і не одна модель, є тіпа шахедів, про хорнети мовчу. Що там Зеля бажає напарить, невідомо.
31.05.2026 22:20 Відповісти
Виглядає дивно, коли ми віддали свою ядерну зброю головному ворогу країн НАТО, а країни НАТО нас за те зобов'язалися захищати...
31.05.2026 22:33 Відповісти
кому "нам"..міндічу штіллерману і Zегопкомпанії ?
31.05.2026 22:21 Відповісти
Не для того краснова презиком робили, щоб допомогами Україні.
31.05.2026 22:32 Відповісти
Треба трампоістерію від контори свого радника скасувати,перш за все.
А то вже дійшло до того,що цілими днями на тб,бездарі-експерти розжовують,який Тр.гуєвий,та через ші розмазали його зображення, поширюють його без тіні совісті на соцмережах і елект.виданнях.
31.05.2026 22:32 Відповісти
 
 