Саміт НАТО в Туреччині може відвідати Трамп

У Туреччині триває підготовка до саміту НАТО, під час якого також очікують можливий візит президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у повідомленні TRT Haber із посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, цитує Цензор.НЕТ.

Підготовка Анкари до саміту НАТО

Хакан Фідан заявив, що Туреччина активно готується до проведення саміту НАТО та прийому міжнародних гостей. За його словами, триває координація з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте щодо програми заходу.

Також у межах саміту очікується участь лідерів та міністрів оборони країн-партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону, серед яких Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

"Наразі всі наші приготування до прийому президента Трампа тривають", — зазначив Фідан.

Комунікація з Вашингтоном і позиція США

Міністр закордонних справ Туреччини підкреслив, що президент Реджеп Тайїп Ердоган неодноразово спілкувався з Дональдом Трампом. За його словами, під час розмов не звучало заяв про відмову від участі у саміті.

Водночас у медіа згадуються напружені дискусії в межах НАТО щодо позиції США та майбутньої участі Вашингтона в Альянсі.

Тим часом у НАТО запевнили, що не бачать кризи у відносинах зі США попри критику Європи з боку Трампа. Про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

За його словами, європейські союзники вже реагують на вимоги Вашингтона щодо збільшення оборонних витрат і рухаються до виконання нових цілей Альянсу.

Можливості старечої деменції не обмежені нічим, навіть здоровим глуздом.
31.05.2026 22:52 Відповісти
деменція, це коли він відбомбив би москву замість тегерана
31.05.2026 23:17 Відповісти
Турецькі помідори ніхто викидати не буде, все інше серйозна нафтова гра.
31.05.2026 22:57 Відповісти
Приїде в картішки перекинутись
31.05.2026 22:59 Відповісти
Якщо хочте, щоб про все знав пуйло, то розкажіть рудій потворі. Забули, як секретні документи пропадали і перекладача виганяли, а потім і всі записи у нього вилучали? Я просто дивуюсь легковажності таких наче високих чинів на відповідальних посадах. Рудого на постріл не можна підпускати до секретів.
31.05.2026 23:15 Відповісти
Може краще хай в гольф клубі клюшкою ганяє?
01.06.2026 00:00 Відповісти
 
 