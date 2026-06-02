УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10620 відвідувачів онлайн
Новини Виведення військ США з Європи
1 662 37

США виводять понад тисячу військових із Литви

Виведення військ США з Литви

Понад тисяча американських військових залишають Литву після завершення планової ротації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі литовського державного мовлення LRT із посиланням на представників влади та джерела в оборонному секторі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ротація без чітких термінів

Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що американська сторона запевнила у прибутті нового контингенту. Водночас точні строки, чисельність і можливості майбутньої ротації поки не визначені.

"Коли саме, з якими спроможностями, у якій чисельності – усе це буде оголошено пізніше", – заявив він.

Кілька джерел у литовському оборонному секторі підтвердили факт виведення військових. Частину інформації також підтвердив головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матуліоніс.

Також читайте: США не виводять війська з Польщі, йдеться про затримку, - Венс

Чому виникла пауза і що це означає

Американські сили перебувають у Литві на ротаційній основі з 2019 року. Після початку повномасштабної війни Росії проти України їхня присутність стала фактично безперервною і налічувала понад тисячу військових із технікою.

Наразі пауза між ротаціями може затягнутися. Причиною є перегляд США своєї військової присутності у Європі. Йдеться про виведення тисяч військових із Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг попередив про зростання напруги між країнами НАТО

За словами Каунаса, це питання обговорювалося з главою Пентагону Пітом Гегсетом під час зустрічі у Сінгапурі. Він наголосив, що країни Балтії та Польща залишаються важливими союзниками для США.

Для регіону присутність американських військових має ключове значення. Саме ці сили мають забезпечити перший етап оборони у разі можливого нападу Росії та виграти час для прибуття підкріплення.

Литва вже прийняла німецьку бригаду, яка до 2027 року має зрости до п’яти тисяч військових. Водночас питання, чи зможе вона повністю компенсувати можливу відсутність американського контингенту, поки залишається відкритим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО вмерло? Що нам показав кейс Румунії з російським дроном? // Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

Литва (2688) НАТО (7214) США (26666) військовослужбовці (5188)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Що саме правильно зробив Тромб? Кинув союзників яким обіцяв співробітництво і захист? А яка ціна товарів вироблених в сша буде? Да і що буде коли Китай з радістю замінить місця звідки втекли америкоси? Від того що робить Тромб всім буде тільки гірше, в тому числі і самим американцям. Бо америку великою зробили не корінні американці а мігранти і співробитництво сша з усім світом
показати весь коментар
02.06.2026 23:53 Відповісти
+4
Запрошення для кривавого лубянського вибл*дка...
показати весь коментар
03.06.2026 00:28 Відповісти
+2
Ось вам і НАТА і мірна угода зі сша і гарантії безпеки. Тромб даже своїх стратегічних союзників типу Тайваня кинув. Хоча на мене тут піною бризгали коли я казав що так буде
показати весь коментар
02.06.2026 23:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
балтійцям потрібна приватна армія яка буде їх захищати за гроші .
показати весь коментар
02.06.2026 23:32 Відповісти
Німеччина перекинула до Литви 2 танкові батальйони: стартували масштабні навчання НАТО біля кордонів РФ

Джерело: https://censor.net/ua/n4005923
показати весь коментар
02.06.2026 23:34 Відповісти
Ось вам і НАТА і мірна угода зі сша і гарантії безпеки. Тромб даже своїх стратегічних союзників типу Тайваня кинув. Хоча на мене тут піною бризгали коли я казав що так буде
показати весь коментар
02.06.2026 23:36 Відповісти
США збирають назад реальне виробництво, яке вони раніше легковажно "інвестували" в Європу і Тайвань. З цієї точки зору Трамп все робить правильно.
показати весь коментар
02.06.2026 23:43 Відповісти
Ось тільки потім Світова війна прийде в Европу
показати весь коментар
02.06.2026 23:45 Відповісти
Штати вже два раз непогано піднімали бабла на цьому.
показати весь коментар
02.06.2026 23:47 Відповісти
Прибіжать до США.
показати весь коментар
02.06.2026 23:58 Відповісти
Що саме правильно зробив Тромб? Кинув союзників яким обіцяв співробітництво і захист? А яка ціна товарів вироблених в сша буде? Да і що буде коли Китай з радістю замінить місця звідки втекли америкоси? Від того що робить Тромб всім буде тільки гірше, в тому числі і самим американцям. Бо америку великою зробили не корінні американці а мігранти і співробитництво сша з усім світом
показати весь коментар
02.06.2026 23:53 Відповісти
Він не просто кинув союзників, він їх намагається збанкрутувати, перетягнути всі виробництва і уми до себе. Це аморально, але ... nothing personal, just business.
показати весь коментар
02.06.2026 23:59 Відповісти
Х**** й від в'ялий собі до рота перетягне а не світові уми. Сша і Тромб зараз в світі асоціюються як великі ******* і шахраї. Розумна людина не захоче грати в краплені карти з Тромбом по його правилам які він змінює щохвилини і їсти з ним баланду дірявою ложкою.
показати весь коментар
03.06.2026 00:03 Відповісти
Не важливо, що говорить Трамп. Важливо, що в США є свої нафта, газ, і ніяких шансів у рф, Ірану або Китаю загрожувати території США в осяжній перспективі немає. Цього для бізнесу достатньо.
показати весь коментар
03.06.2026 00:18 Відповісти
Ну так Європа стала нікчемною і реально в порівняні з США,мало що може.
показати весь коментар
03.06.2026 00:03 Відповісти
Швидше навпаки. Європа і Тайвань стали тіснити американців по всіх фронтах. Airbus тіснить Boeing, TSMC - Intel, ASML взагалі стала монополістом в літографах для ******** процесорів. Китай робить все інше. Настала пора показати хто в домі господар.
показати весь коментар
03.06.2026 00:13 Відповісти
TSMC це виробник напівпровідників.Як вони Інтел можуть тіснити?Інтел в них замовляє виготовлення.Боїнг в рази більше виробляє літаків.Боїнг і військову авіацію виготовляє.ASML вже мали конфлікти з китайцями,хотіли в них вкрасти технологію.І стали вони монополістом давно.Але прцесори то американські.Господар США.В Європі майже немає технологічних компаній.
показати весь коментар
03.06.2026 00:22 Відповісти
Ви говорите якимись гаслами з 90-х, коли США реально були могутніми. А зараз так, Intel замовляє процесори у TSMC, на літографах ASML. А Boeing нокаутом програє Airbus за кількістю замовлень.
показати весь коментар
03.06.2026 00:35 Відповісти
Вони і зараз могутні. ASML існує,бо США поки Європу захищають і там грошей від американських інвесторів багато вкладено.Заберуть США всі війська з Європи і полізе наприклад москаль Європу,тоді і ASML перенесуть самі виробництво.Процесорів як Інтел і АМД ні в кого іншого немає.
показати весь коментар
03.06.2026 00:47 Відповісти
Боїнг більше має замовлень в рік.
показати весь коментар
03.06.2026 00:50 Відповісти
Перейдуть на китайську зброю і будуть рабами китайців?
показати весь коментар
02.06.2026 23:59 Відповісти
Чому зразу китайськими рабами, це по-перше? Чому тільки зброю якщо китай виготовляє все насвіті? І який вибір буде в тих кого китай захопить?
показати весь коментар
03.06.2026 00:06 Відповісти
Що ще тобі Трамп має?
показати весь коментар
03.06.2026 00:11 Відповісти
А ким? Китайці це імперці.Все на світі в них не своє.То навіщо їм бути захопленими?
показати весь коментар
03.06.2026 00:24 Відповісти
Какое это реальное производство США инвестировали в Европу? И какое это производство они вернули назад? И главное, нет американского производства, есть производство американского бизнеса и оно не в Европе, а в Азии. А вот рынок сбыта произведенных в Китае американских товаров находится в Европе.
И что после этого открытия правильно делает трамп?)
показати весь коментар
03.06.2026 00:14 Відповісти
Юридичні терміни не важливі. Бізнес з Європи і Тайваню вже поступово йде в США. Туди, де надійніше.
показати весь коментар
03.06.2026 00:21 Відповісти
НАТО вже розсипається?
показати весь коментар
02.06.2026 23:43 Відповісти
Тисяча військових це на день навіть не вистачить, якщо дивитись на нашу війну з рашею.
показати весь коментар
03.06.2026 00:02 Відповісти
Go home, obistsiani yankee
показати весь коментар
03.06.2026 00:03 Відповісти
Пусть в Киев приедут защищать своё посольство от обстрелов куйлостана.
показати весь коментар
03.06.2026 00:16 Відповісти
ну власне про, шо вже давно говориться в пів голоса: трумп і його адміністрація з усіх сил намагаються розпалити війну в Європі ,а тепер і в Азії. ціль - міграція капіталу з цих регіонів до США. на думку трампістів тільки це може порятувати штати від краху бульбашки держборгу.
показати весь коментар
03.06.2026 00:18 Відповісти
А вьі госдолг США вьідєлі?
показати весь коментар
03.06.2026 00:25 Відповісти
А крайні ми. Змовились всі, схоже, щоб нас вбивати, ше питання, на кого працює той путлер. Всім вигідно влаштувати нам пекло на Землі. Тільки, мабуть, для спалення боргів цього буде замало.
показати весь коментар
03.06.2026 00:33 Відповісти
так, віделі. вже в цьому році виплати по відсоткам перевищать бюджет пентагону і стануть найбільшою статтею розходів федерального бюджету. можна і далі хіхікати з цього.
показати весь коментар
03.06.2026 00:41 Відповісти
ЄС має 15 трильйонів боргів.Але вас навчили москалі за США.
показати весь коментар
03.06.2026 00:48 Відповісти
ви хоч в порядках цифр розберіться: ставка ЄЦБ на зараз 2%, ставка ФРС - 4,25-4.5%.
виплати відсотків по держборгу США 2020 - 345 мільярдів, 2026 (прогноз) - ~1 трлн.
різницю відчуваєте? дефіцит бюджету штатів на 2026 рік - 1,5-2 трлн., із них 1трлн. - це просто відсотки по боргу. за останні 5 років все зламалося, а ви навіть і не помітили.
і це не відміняє того факту, шо в середньостроковій перспективі таку країну як Франція, наприклад,
спіткає доля Греції, але часу ше трохи у них є.
показати весь коментар
03.06.2026 01:01 Відповісти
Чому я маю помічати ці борги? Кому вині?Україну що спіткає?Ви пишете,як москалі.
показати весь коментар
03.06.2026 01:40 Відповісти
Запрошення для кривавого лубянського вибл*дка...
показати весь коментар
03.06.2026 00:28 Відповісти
Та нехай виходять. Однак з них там толку як з козла молока.
Зайдуть ЗСУ. Очевидно що після війни ЗСУ візьмуть під свій захист балтійські країни: Естонію, Латвію і Литву.
показати весь коментар
03.06.2026 01:18 Відповісти
 
 