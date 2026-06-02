США виводять понад тисячу військових із Литви

Понад тисяча американських військових залишають Литву після завершення планової ротації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі литовського державного мовлення LRT із посиланням на представників влади та джерела в оборонному секторі.

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Ротація без чітких термінів

Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що американська сторона запевнила у прибутті нового контингенту. Водночас точні строки, чисельність і можливості майбутньої ротації поки не визначені.

"Коли саме, з якими спроможностями, у якій чисельності – усе це буде оголошено пізніше", – заявив він.

Кілька джерел у литовському оборонному секторі підтвердили факт виведення військових. Частину інформації також підтвердив головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матуліоніс.

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Чому виникла пауза і що це означає

Американські сили перебувають у Литві на ротаційній основі з 2019 року. Після початку повномасштабної війни Росії проти України їхня присутність стала фактично безперервною і налічувала понад тисячу військових із технікою.

Наразі пауза між ротаціями може затягнутися. Причиною є перегляд США своєї військової присутності у Європі. Йдеться про виведення тисяч військових із Німеччини.

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За словами Каунаса, це питання обговорювалося з главою Пентагону Пітом Гегсетом під час зустрічі у Сінгапурі. Він наголосив, що країни Балтії та Польща залишаються важливими союзниками для США.

Для регіону присутність американських військових має ключове значення. Саме ці сили мають забезпечити перший етап оборони у разі можливого нападу Росії та виграти час для прибуття підкріплення.

Литва вже прийняла німецьку бригаду, яка до 2027 року має зрости до п’яти тисяч військових. Водночас питання, чи зможе вона повністю компенсувати можливу відсутність американського контингенту, поки залишається відкритим.

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