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Новости Вывод войск США из Европы
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США выводят более тысячи военных из Литвы

Вывод войск США из Литвы

Более тысячи американских военнослужащих покидают Литву после завершения плановой ротации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале литовского государственного вещания LRT со ссылкой на представителей власти и источники в оборонном секторе.

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Ротация без четких сроков

Министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что американская сторона заверила в прибытии нового контингента. В то же время точные сроки, численность и возможности будущей ротации пока не определены.

"Когда именно, с какими возможностями, в какой численности — все это будет объявлено позже", — заявил он.

Несколько источников в литовском оборонном секторе подтвердили факт вывода военных. Часть информации также подтвердил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвадас Матулионис.

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Почему возникла пауза и что это означает

Американские силы находятся в Литве на ротационной основе с 2019 года. После начала полномасштабной войны России против Украины их присутствие стало фактически непрерывным и насчитывало более тысячи военных с техникой.

Сейчас пауза между ротациями может затянуться. Причиной является пересмотр США своего военного присутствия в Европе. Речь идет о выводе тысяч военных из Германии.

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По словам Каунаса, этот вопрос обсуждался с главой Пентагона Питом Хегсетом во время встречи в Сингапуре. Он подчеркнул, что страны Балтии и Польша остаются важными союзниками для США.

Для региона присутствие американских военных имеет ключевое значение. Именно эти силы должны обеспечить первый этап обороны в случае возможного нападения России и выиграть время для прибытия подкрепления.

Литва уже приняла немецкую бригаду, которая к 2027 году должна вырасти до пяти тысяч военных. В то же время вопрос, сможет ли она полностью компенсировать возможное отсутствие американского контингента, пока остается открытым.

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Автор: 

Литва (2730) НАТО (10660) США (29499) военнослужащие (6485)
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Топ комментарии
+5
Що саме правильно зробив Тромб? Кинув союзників яким обіцяв співробітництво і захист? А яка ціна товарів вироблених в сша буде? Да і що буде коли Китай з радістю замінить місця звідки втекли америкоси? Від того що робить Тромб всім буде тільки гірше, в тому числі і самим американцям. Бо америку великою зробили не корінні американці а мігранти і співробитництво сша з усім світом
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02.06.2026 23:53 Ответить
+3
Запрошення для кривавого лубянського вибл*дка...
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03.06.2026 00:28 Ответить
+2
Ось вам і НАТА і мірна угода зі сша і гарантії безпеки. Тромб даже своїх стратегічних союзників типу Тайваня кинув. Хоча на мене тут піною бризгали коли я казав що так буде
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02.06.2026 23:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
балтійцям потрібна приватна армія яка буде їх захищати за гроші .
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02.06.2026 23:32 Ответить
Німеччина перекинула до Литви 2 танкові батальйони: стартували масштабні навчання НАТО біля кордонів РФ

Джерело: https://censor.net/ua/n4005923
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02.06.2026 23:34 Ответить
Ось вам і НАТА і мірна угода зі сша і гарантії безпеки. Тромб даже своїх стратегічних союзників типу Тайваня кинув. Хоча на мене тут піною бризгали коли я казав що так буде
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02.06.2026 23:36 Ответить
США збирають назад реальне виробництво, яке вони раніше легковажно "інвестували" в Європу і Тайвань. З цієї точки зору Трамп все робить правильно.
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02.06.2026 23:43 Ответить
Ось тільки потім Світова війна прийде в Европу
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02.06.2026 23:45 Ответить
Штати вже два раз непогано піднімали бабла на цьому.
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02.06.2026 23:47 Ответить
Прибіжать до США.
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02.06.2026 23:58 Ответить
Що саме правильно зробив Тромб? Кинув союзників яким обіцяв співробітництво і захист? А яка ціна товарів вироблених в сша буде? Да і що буде коли Китай з радістю замінить місця звідки втекли америкоси? Від того що робить Тромб всім буде тільки гірше, в тому числі і самим американцям. Бо америку великою зробили не корінні американці а мігранти і співробитництво сша з усім світом
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02.06.2026 23:53 Ответить
Він не просто кинув союзників, він їх намагається збанкрутувати, перетягнути всі виробництва і уми до себе. Це аморально, але ... nothing personal, just business.
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02.06.2026 23:59 Ответить
Х**** й від в'ялий собі до рота перетягне а не світові уми. Сша і Тромб зараз в світі асоціюються як великі ******* і шахраї. Розумна людина не захоче грати в краплені карти з Тромбом по його правилам які він змінює щохвилини і їсти з ним баланду дірявою ложкою.
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03.06.2026 00:03 Ответить
Не важливо, що говорить Трамп. Важливо, що в США є свої нафта, газ, і ніяких шансів у рф, Ірану або Китаю загрожувати території США в осяжній перспективі немає. Цього для бізнесу достатньо.
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03.06.2026 00:18 Ответить
Ну так Європа стала нікчемною і реально в порівняні з США,мало що може.
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03.06.2026 00:03 Ответить
Швидше навпаки. Європа і Тайвань стали тіснити американців по всіх фронтах. Airbus тіснить Boeing, TSMC - Intel, ASML взагалі стала монополістом в літографах для ******** процесорів. Китай робить все інше. Настала пора показати хто в домі господар.
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03.06.2026 00:13 Ответить
TSMC це виробник напівпровідників.Як вони Інтел можуть тіснити?Інтел в них замовляє виготовлення.Боїнг в рази більше виробляє літаків.Боїнг і військову авіацію виготовляє.ASML вже мали конфлікти з китайцями,хотіли в них вкрасти технологію.І стали вони монополістом давно.Але прцесори то американські.Господар США.В Європі майже немає технологічних компаній.
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03.06.2026 00:22 Ответить
Ви говорите якимись гаслами з 90-х, коли США реально були могутніми. А зараз так, Intel замовляє процесори у TSMC, на літографах ASML. А Boeing нокаутом програє Airbus за кількістю замовлень.
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03.06.2026 00:35 Ответить
Вони і зараз могутні. ASML існує,бо США поки Європу захищають і там грошей від американських інвесторів багато вкладено.Заберуть США всі війська з Європи і полізе наприклад москаль Європу,тоді і ASML перенесуть самі виробництво.Процесорів як Інтел і АМД ні в кого іншого немає.
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03.06.2026 00:47 Ответить
Боїнг більше має замовлень в рік.
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03.06.2026 00:50 Ответить
Перейдуть на китайську зброю і будуть рабами китайців?
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02.06.2026 23:59 Ответить
Чому зразу китайськими рабами, це по-перше? Чому тільки зброю якщо китай виготовляє все насвіті? І який вибір буде в тих кого китай захопить?
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03.06.2026 00:06 Ответить
Що ще тобі Трамп має?
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03.06.2026 00:11 Ответить
А ким? Китайці це імперці.Все на світі в них не своє.То навіщо їм бути захопленими?
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03.06.2026 00:24 Ответить
Какое это реальное производство США инвестировали в Европу? И какое это производство они вернули назад? И главное, нет американского производства, есть производство американского бизнеса и оно не в Европе, а в Азии. А вот рынок сбыта произведенных в Китае американских товаров находится в Европе.
И что после этого открытия правильно делает трамп?)
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03.06.2026 00:14 Ответить
Юридичні терміни не важливі. Бізнес з Європи і Тайваню вже поступово йде в США. Туди, де надійніше.
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03.06.2026 00:21 Ответить
НАТО вже розсипається?
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02.06.2026 23:43 Ответить
Тисяча військових це на день навіть не вистачить, якщо дивитись на нашу війну з рашею.
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03.06.2026 00:02 Ответить
Go home, obistsiani yankee
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03.06.2026 00:03 Ответить
Пусть в Киев приедут защищать своё посольство от обстрелов куйлостана.
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03.06.2026 00:16 Ответить
ну власне про, шо вже давно говориться в пів голоса: трумп і його адміністрація з усіх сил намагаються розпалити війну в Європі ,а тепер і в Азії. ціль - міграція капіталу з цих регіонів до США. на думку трампістів тільки це може порятувати штати від краху бульбашки держборгу.
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03.06.2026 00:18 Ответить
А вьі госдолг США вьідєлі?
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03.06.2026 00:25 Ответить
А крайні ми. Змовились всі, схоже, щоб нас вбивати, ше питання, на кого працює той путлер. Всім вигідно влаштувати нам пекло на Землі. Тільки, мабуть, для спалення боргів цього буде замало.
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03.06.2026 00:33 Ответить
так, віделі. вже в цьому році виплати по відсоткам перевищать бюджет пентагону і стануть найбільшою статтею розходів федерального бюджету. можна і далі хіхікати з цього.
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03.06.2026 00:41 Ответить
ЄС має 15 трильйонів боргів.Але вас навчили москалі за США.
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03.06.2026 00:48 Ответить
Запрошення для кривавого лубянського вибл*дка...
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03.06.2026 00:28 Ответить
 
 