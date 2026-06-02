США выводят более тысячи военных из Литвы
Более тысячи американских военнослужащих покидают Литву после завершения плановой ротации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале литовского государственного вещания LRT со ссылкой на представителей власти и источники в оборонном секторе.
Ротация без четких сроков
Министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что американская сторона заверила в прибытии нового контингента. В то же время точные сроки, численность и возможности будущей ротации пока не определены.
"Когда именно, с какими возможностями, в какой численности — все это будет объявлено позже", — заявил он.
Несколько источников в литовском оборонном секторе подтвердили факт вывода военных. Часть информации также подтвердил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвадас Матулионис.
Почему возникла пауза и что это означает
Американские силы находятся в Литве на ротационной основе с 2019 года. После начала полномасштабной войны России против Украины их присутствие стало фактически непрерывным и насчитывало более тысячи военных с техникой.
Сейчас пауза между ротациями может затянуться. Причиной является пересмотр США своего военного присутствия в Европе. Речь идет о выводе тысяч военных из Германии.
По словам Каунаса, этот вопрос обсуждался с главой Пентагона Питом Хегсетом во время встречи в Сингапуре. Он подчеркнул, что страны Балтии и Польша остаются важными союзниками для США.
Для региона присутствие американских военных имеет ключевое значение. Именно эти силы должны обеспечить первый этап обороны в случае возможного нападения России и выиграть время для прибытия подкрепления.
Литва уже приняла немецкую бригаду, которая к 2027 году должна вырасти до пяти тысяч военных. В то же время вопрос, сможет ли она полностью компенсировать возможное отсутствие американского контингента, пока остается открытым.
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Джерело: https://censor.net/ua/n4005923
И что после этого открытия правильно делает трамп?)