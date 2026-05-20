США не выводят войска из Польши, речь идет о задержке, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что развертывание американских войск в Польше отложено, однако, по его мнению, неправильно говорить, что контингент выводят из Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Сообщения о возможной отмене развертывания 4000 военнослужащих в Польше вызвали резкую критику со стороны американских законодателей, обеспокоенных возможностью отказа президента США Дональда Трампа от поддержки европейских союзников.

Вэнс заявил, что США хотят побудить Европу "взять на себя большую ответственность" за совместную оборону.

Читайте также: США сокращают военное присутствие в Европе до 3 бригад, - Пентагон

"Мы не говорим о выводе всех американских войск из Европы. Мы говорим о перераспределении некоторых ресурсов таким образом, чтобы максимально укрепить безопасность США. Я не думаю, что это плохо для Европы", - отметил вице-президент США.

В то же время, отметил он, о сокращении американского контингента в Польше речь не идет.

"Мы не сократили численность войск в Польше на 4 000 человек. Мы лишь отложили развертывание войск, которые должны были отправиться в Польшу; это не сокращение, а просто стандартная задержка в ротации, которая иногда случается в таких ситуациях", - добавил Вэнс.

Читайте также: США сокращают военное присутствие в Европе до 3 бригад, - Пентагон

Что предшествовало?

Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.

Впоследствии СМИ сообщили, что армия США отказалась от отправки 4 тысяч военных в Польшу.

Читайте также: Сенат США сделал шаг по ограничению военных полномочий Трампа в отношении Ирана