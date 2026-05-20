США сокращают военное присутствие в Европе до 3 бригад, - Пентагон

Пентагон сократил численность боевых бригадных групп в Европе с четырёх до трёх, фактически вернувшись к показателям 2021 года. В связи с этим временно замедлилось развёртывание американских военных в Польше

Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Оборона Европы - дело союзников

Как отмечается, решение является результатом "комплексного многоуровневого анализа" американского военного присутствия в Европе.

Окончательное решение о размещении этих и других сил в Европе будет принято после дальнейшего анализа стратегических и оперативных потребностей США, а также способности союзников самостоятельно обеспечивать оборону континента.

Министр обороны Хегсет провел беседу с польским вице-премьером Косиньяк-Камишем. Пентагон обещает сохранить "сильное военное присутствие в Польше".

В заявлении подчеркивается, что решение соответствует повестке дня "Америка превыше всего" и призвано стимулировать союзников по НАТО брать на себя "основную ответственность за конвенциональную оборону Европы".

Польша должна быть образцом

Впрочем, Польша названа "образцовым союзником".

"Польша продемонстрировала как способность, так и решимость защищать себя. Другие союзники по НАТО должны последовать ее примеру", - говорится в заявлении Пентагона.

Решение Пентагона происходит на фоне более широких проблем с обеспечением безопасности Европы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных. Сам Трамп впоследствии заявил, что планирует вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. военных.

Намерение США выйти из НАТО

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.

