Новости Войска США в Европе
США сокращают военное присутствие в Европе до 3 бригад, - Пентагон

Пентагон сократил численность боевых бригадных групп в Европе с четырёх до трёх, фактически вернувшись к показателям 2021 года. В связи с этим временно замедлилось развёртывание американских военных в Польше

Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Оборона Европы - дело союзников

Как отмечается, решение является результатом "комплексного многоуровневого анализа" американского военного присутствия в Европе.

Окончательное решение о размещении этих и других сил в Европе будет принято после дальнейшего анализа стратегических и оперативных потребностей США, а также способности союзников самостоятельно обеспечивать оборону континента.

Министр обороны Хегсет провел беседу с польским вице-премьером Косиньяк-Камишем. Пентагон обещает сохранить "сильное военное присутствие в Польше".

В заявлении подчеркивается, что решение соответствует повестке дня "Америка превыше всего" и призвано стимулировать союзников по НАТО брать на себя "основную ответственность за конвенциональную оборону Европы".

Польша должна быть образцом

Впрочем, Польша названа "образцовым союзником".

"Польша продемонстрировала как способность, так и решимость защищать себя. Другие союзники по НАТО должны последовать ее примеру", - говорится в заявлении Пентагона.

Решение Пентагона происходит на фоне более широких проблем с обеспечением безопасности Европы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных. Сам Трамп впоследствии заявил, что планирует вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. военных.

Намерение США выйти из НАТО

Європа ше не вкурила шо США мало- помалу будуть згортатися
20.05.2026 08:30 Ответить
Та йдіть вже *****. І ці 3 бригади забирайте.
20.05.2026 08:33 Ответить
Нет Мира, который был. Валите в свой "Новый мир" Доведете до того, что индейцы(коренные жители Америки) научат вас из бумажных долларов суп варить.
20.05.2026 08:45 Ответить
Європа, готуй вазелін як що не хочеш готувати зброю проти пуйла
20.05.2026 08:45 Ответить
Якщо вітькову дадуть достатньо, то і цих заберуть.
20.05.2026 09:39 Ответить
 
 