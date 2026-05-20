США скорочують військову присутність у Європі до 3 бригад, - Пентагон
Пентагон зменшив чисельність бойових бригадних груп у Європі з чотирьох до трьох, фактично повернувшись до показників 2021 року. У зв’язку з цим тимчасово сповільнилося розгортання американських військових у Польщі
Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Оборона Європи - справа союзників
Як зазначається, рішення є результатом "комплексного багаторівневого аналізу" американської військової присутності в Європі.
Остаточне рішення щодо розміщення цих та інших сил у Європі буде ухвалено після подальшого аналізу стратегічних і оперативних потреб США, а також здатності союзників самостійно забезпечувати оборону континенту.
Міністр оборони Гегсет провів розмову з польським віцепрем'єром Косіньяк-Камишем. Пентагон обіцяє зберегти "сильну військову присутність у Польщі".
У заяві підкреслюється, що рішення відповідає порядку денному "Америка понад усе" і покликане стимулювати союзників по НАТО брати на себе "основну відповідальність за конвенційну оборону Європи".
Польща має бути взірцем
Втім Польщу названо "зразковим союзником".
"Польща продемонструвала як здатність, так і рішучість захищати себе. Інші союзники по НАТО мають наслідувати її приклад", - йдеться у заяві Пентагону.
Рішення Пентагону відбувається на тлі ширших проблем із забезпеченням безпеки Європи.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових. Сам Трамп згодом заявив, що планує вивести з Німеччини набагато більше, ніж 5 тис. військових.
Намір США вийти з НАТО
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
