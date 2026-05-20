США скорочують військову присутність у Європі до 3 бригад, - Пентагон

Пентагон зменшив чисельність бойових бригадних груп у Європі з чотирьох до трьох, фактично повернувшись до показників 2021 року. У зв’язку з цим тимчасово сповільнилося розгортання американських військових у Польщі

Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Оборона Європи - справа союзників

Як зазначається, рішення є результатом "комплексного багаторівневого аналізу" американської військової присутності в Європі.

Остаточне рішення щодо розміщення цих та інших сил у Європі буде ухвалено після подальшого аналізу стратегічних і оперативних потреб США, а також здатності союзників самостійно забезпечувати оборону континенту.

Міністр оборони Гегсет провів розмову з польським віцепрем'єром Косіньяк-Камишем. Пентагон обіцяє зберегти "сильну військову присутність у Польщі".

У заяві підкреслюється, що рішення відповідає порядку денному "Америка понад усе" і покликане стимулювати союзників по НАТО брати на себе "основну відповідальність за конвенційну оборону Європи".

Польща має бути взірцем

Втім Польщу названо "зразковим союзником".

"Польща продемонструвала як здатність, так і рішучість захищати себе. Інші союзники по НАТО мають наслідувати її приклад", - йдеться у заяві Пентагону.

Рішення Пентагону відбувається на тлі ширших проблем із забезпеченням безпеки Європи.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових. Сам Трамп згодом заявив, що планує вивести з Німеччини набагато більше, ніж 5 тис. військових.

Намір США вийти з НАТО

Європа ше не вкурила шо США мало- помалу будуть згортатися
20.05.2026 08:30 Відповісти
Та йдіть вже *****. І ці 3 бригади забирайте.
20.05.2026 08:33 Відповісти
Вони б звалили. Але європейці вхопилися за волохаті американські яйця і не відпускають.
20.05.2026 11:01 Відповісти
Нет Мира, который был. Валите в свой "Новый мир" Доведете до того, что индейцы(коренные жители Америки) научат вас из бумажных долларов суп варить.
20.05.2026 08:45 Відповісти
Європа, готуй вазелін як що не хочеш готувати зброю проти пуйла
20.05.2026 08:45 Відповісти
Якщо вітькову дадуть достатньо, то і цих заберуть.
20.05.2026 09:39 Відповісти
 
 