Армія США відмовилася від відправки 4 тисяч військових до Польщі

Армія США відмовилася від планів розгортання додаткових сил у Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense News, йдеться про скасування відправки понад 4 тисяч військових і бронетехніки.

План передбачав ротацію 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії "Блек Джек", яка мала замінити частину американського контингенту на дев’ять місяців. Попри те, що частина військових уже прибула до Польщі, а техніка перебуває в дорозі, повне розгортання підрозділу було несподівано зупинене.

Інформація про скасування місії почала поширюватися серед військових, хоча під час слухань у Конгресі керівництво армії не згадувало про ці зміни. У Пентагоні підтвердили факт, однак від офіційних коментарів наразі утримуються.

За оцінками аналітиків, рішення може бути пов’язане з дефіцитом бюджету сухопутних військ США. Водночас у Польщі вже перебуває близько 10 тисяч американських військовослужбовців.

Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.