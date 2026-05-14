Армія США відмовилася від відправки 4 тисяч військових до Польщі

Армія США відмовилася від планів розгортання додаткових сил у Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense News, йдеться про скасування відправки понад 4 тисяч військових і бронетехніки.

План передбачав ротацію 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії "Блек Джек", яка мала замінити частину американського контингенту на дев’ять місяців. Попри те, що частина військових уже прибула до Польщі, а техніка перебуває в дорозі, повне розгортання підрозділу було несподівано зупинене.

Інформація про скасування місії почала поширюватися серед військових, хоча під час слухань у Конгресі керівництво армії не згадувало про ці зміни. У Пентагоні підтвердили факт, однак від офіційних коментарів наразі утримуються.

За оцінками аналітиків, рішення може бути пов’язане з дефіцитом бюджету сухопутних військ США. Водночас у Польщі вже перебуває близько 10 тисяч американських військовослужбовців.

Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.

Ви всерйоз вважаєте що вони мали туди поїхати через кофе з пироженними?
14.05.2026 02:45 Відповісти
нам похер, ми не в Польщі і не в НАТО, ми у сраці
14.05.2026 04:10 Відповісти
А срака якого кольору?
14.05.2026 05:01 Відповісти
путька перелякався
ублажили
14.05.2026 06:39 Відповісти
А де гарантія що ті 10 тисяч, які зараз присутні на території Польщі, воюватимуть з кацапами? Та й кількість їхня суто символічна. У разі чого завантажаться на літаки та повтікають до своїх баз у сша...
14.05.2026 07:13 Відповісти
 
 