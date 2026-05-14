Армия США отказалась от отправки 4 тысяч военных в Польшу

Армия США отказалась от планов развертывания дополнительных сил в Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense News, речь идет об отмене отправки более 4 тысяч военных и бронетехники.

План предусматривал ротацию 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии "Блэк Джек", которая должна была заменить часть американского контингента на девять месяцев. Несмотря на то, что часть военных уже прибыла в Польшу, а техника находится в пути, полное развертывание подразделения было неожиданно остановлено.

Информация об отмене миссии начала распространяться среди военных, хотя во время слушаний в Конгрессе руководство армии не упоминало об этих изменениях. В Пентагоне подтвердили факт, однако от официальных комментариев пока воздерживаются.

По оценкам аналитиков, решение может быть связано с дефицитом бюджета сухопутных войск США. В то же время в Польше уже находится около 10 тысяч американских военнослужащих.

Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.

Ви всерйоз вважаєте що вони мали туди поїхати через кофе з пироженними?
14.05.2026 02:45 Ответить
нам похер, ми не в Польщі і не в НАТО, ми у сраці
14.05.2026 04:10 Ответить
А срака якого кольору?
14.05.2026 05:01 Ответить
путька перелякався
ублажили
14.05.2026 06:39 Ответить
А де гарантія що ті 10 тисяч, які зараз присутні на території Польщі, воюватимуть з кацапами? Та й кількість їхня суто символічна. У разі чого завантажаться на літаки та повтікають до своїх баз у сша...
14.05.2026 07:13 Ответить
 
 