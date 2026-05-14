Армия США отказалась от отправки 4 тысяч военных в Польшу
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense News, речь идет об отмене отправки более 4 тысяч военных и бронетехники.
План предусматривал ротацию 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии "Блэк Джек", которая должна была заменить часть американского контингента на девять месяцев. Несмотря на то, что часть военных уже прибыла в Польшу, а техника находится в пути, полное развертывание подразделения было неожиданно остановлено.
Информация об отмене миссии начала распространяться среди военных, хотя во время слушаний в Конгрессе руководство армии не упоминало об этих изменениях. В Пентагоне подтвердили факт, однако от официальных комментариев пока воздерживаются.
По оценкам аналитиков, решение может быть связано с дефицитом бюджета сухопутных войск США. В то же время в Польше уже находится около 10 тысяч американских военнослужащих.
Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.
